Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, M-çiçeği çiçeği virüsü açıklamalarına suç duyurusu - Son Dakika
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Genel

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, M-çiçeği çiçeği virüsü açıklamalarına suç duyurusu

Plandemi Büyük Buluşma Platformu üyeleri, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen M-çiçeği virüsüne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

23.08.2024 22:39
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, M-çiçeği çiçeği virüsü açıklamalarına suç duyurusu

İSTANBUL - Plandemi Büyük Buluşma Platformu üyeleri, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen M-çiçeği virüsüne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Plandemi Büyük Buluşma Platformu üyeleri, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında bir televizyon kanalında M-çiçeği virüsüne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Plandemi Büyük Buluşma Platformu Kurucusu Ali Osman Önder, suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Önder, Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarının halk arasında korku ve paniğe neden olduğu söyleyerek aşı yaptırmak istemeyen vatandaşları hedef gösterdiğini öne sürdü.

"Halk arasında korku ve paniğe neden oluyor"

Plandemi Büyük Buluşma Platformu adına suç duyusunda bulunan platform kurucusu Ali Osman Önder, " Türkiye'de ve dünyada geçtiğimiz yıllarda pandemi adı altında Covid süreci yaşadık. Aslında pandemi değildi o plandemiydi. O süreçte başlayan korku kampanyası hala devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, M-çiçeği virüsüyle alakalı acil durum ilan etti. Fakat bir pandemi ilan edilmedi. Buna rağmen Türkiye'de Covid sürecinde televizyon ekranlarında aktif olan, insanlar arasında korku ve paniğe neden olan profesörler ne yazık ki ülkemizde bunu sanki pandemi gibi algılayıp korku yaymaya başladılar. Bunlardan biri de Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dı. Biz bu televizyon ekranlarında sürekli algı ve korku yayması, panik havası oluşturmasından dolayı Mehmet Ceyhan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Mehmet Ceyhan aynı zamanda insanların aşı baskısına maruz kalmasıyla birlikte devletimize çağrı yapıyor, yani aşı yaptırmak istemeyen insanları, toplumun bir kesimini hedef tahtası haline getiriyor. ve bizleri hedef gösteriyor" ifadelerini kullandı.

(MG- GÇ-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, M-çiçeği çiçeği virüsü açıklamalarına suç duyurusu - Son Dakika

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