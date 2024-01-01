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Sakarya'da 2024'ün ilk dakikaları: Eğlence ve havai fişekler - Son Dakika
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Sakarya'da 2024'ün ilk dakikaları: Eğlence ve havai fişekler

Sakarya'da bazı vatandaşlar sokaklarda eğlenerek 2024'e girdi, bazıları ise havai fişek atarak yeni yılın gelişini kutladı. Kutlama yapan bazı kişilerin silahından çıkan mermiler ise korkuttu. Şehirdeki ilk dakikalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sakarya\'da 2024\'ün ilk dakikaları: Eğlence ve havai fişekler
01.01.2024 - 23:09,  Güncelleme: 23:27
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Sakarya'da 2024'ün ilk dakikaları: Kimi havaya ateş açtı, kimi sokaklarda böyle eğlendi

Sakarya yeni yıla işte böyle girdi

SAKARYA - Sakarya'da 2024'e bazı vatandaşlar sokaklarda eğlenerek girdi, bazıları ise havai fişek atarak yeni yılın gelişini kutladı. Kutlama yapan bazı kişilerin silahından çıkan mermiler ise korkuttu. Şehirdeki ilk dakikalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sakarya'da birçok vatandaş yeni yılın gelişini sokaklarda eğlenerek kutladı. Kimisi dans etti, kimisi ise havai fişek atarak yeni yılın gelişini kutladı. Kutlama yapan bazı vatandaşların silahından çıkan mermiler ise korkuttu. Şehir genelinde renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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