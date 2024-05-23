Sancaktepe'de inşaat temelindeki su birikintisi tahliye edildi - Son Dakika
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Sancaktepe'de inşaat temelindeki su birikintisi tahliye edildi

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Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde bulunan inşaat temelinde biriken su, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. İBB ve Sancaktepe Belediyesi koordineli çalışarak suyu pompaladı. Toprak sahiplerine işlem başlatıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

23.05.2024 16:57  Güncelleme: 17:02
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Sancaktepe'de inşaat temelindeki su birikintisi belediye ekipleri tarafından tahliye edildi

İSTANBUL - Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde bulunan, site inşaatının temeli için açılan ve toprak sahipleri ile firmanın davalık olması nedeniyle atıl kalıp zamanla yağmur suları ile biriken içi su dolu temel inşaatı, İBB ve Sancaktepe Belediyesi ekipleri tarafından boşaltıldı.

Sancaktepe Akpınar Mahallesi, 8156 ada 13 parsel sayılı taşınmazdaki hafriyat çukurunda biriken su Sancaktepe Belediyesi ve İBB ekiplerinin koordineli çalışması sonucu su pompası ile tahliye edildi. Sancaktepe Belediyesi tarafından toprak sahiplerine 3194 İmar Kanunu çerçevesinde işlem başlatıldığı belirtildi. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında inşaat alanında gerekli güvenlik önlemleri alınarak gece ve gündüz olmak üzere alanı kontrol etmek için bekçi görevlendirildi.

Sancaktepe\'de inşaat temelindeki su birikintisi tahliye edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sancaktepe'de inşaat temelindeki su birikintisi tahliye edildi - Son Dakika

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