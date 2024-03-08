Sığınakta kurulan sistemle kenevir yetiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sığınakta kurulan sistemle kenevir yetiştirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan sığınağın içerisinde iklimlendirme sistemiyle 14 kök hint keneviri ele geçirildi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıkan sığınakta yapılan aramada, kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi düzeneği tespit edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı.

08.03.2024 19:07  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sığınakta kurduğu sistemle kenevir yetiştirdi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde ortaya çıkan ve içerisinde iklimlendirme sistemi bulunan sığınakta 14 kök hint keneviri ele geçirildi. Yerin altındaki sığınağıysa polis ekiplerinin dikkati ve kapak ortaya çıkardı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından; Dörtyol Sanayi Mahallesinde yaya olarak durdurulan E.Y.'nin üst ve ikamet aramasında; 100 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca şahsın ikametinin bahçesinde yapılan aramada, yerin altına kapakla gizlenmiş tünel içerisinde Kenevir yetiştirmede kullanılan İklimlendirme sistemi düzeneği olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin dikkatiyle ortaya çıkan sığınakta yapılan aramada; boyları 50 cm ile 1500 cm arasında değişen 14 kök hin keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Dörtyol, Kenevir, Hatay, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sığınakta kurulan sistemle kenevir yetiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 19:47:07. #1.12#
SON DAKİKA: Sığınakta kurulan sistemle kenevir yetiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement