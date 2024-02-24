Spiderman Kocatepe Camii'nin önündeki saat kulesine tırmandı - Son Dakika
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Genel

Spiderman Kocatepe Camii'nin önündeki saat kulesine tırmandı

Spiderman Kocatepe Camii\'nin önündeki saat kulesine tırmandı

Ankara'da Berat Kandili günü Spiderman kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı. O anlar kameralara yansıdı.

24.02.2024 22:31
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Spiderman Kocatepe Camii'nin önündeki saat kulesine tırmandı

ANKARA - Berat Kandili günü Spiderman kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı.

Ankara'da vatandaşlar Berat Kandilini idrak etmek için hazırlık yaparken akşam saatlerinde Örümcek Adam kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Berat Kandili, Ankara, 3.Sayfa, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Spiderman Kocatepe Camii'nin önündeki saat kulesine tırmandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spiderman Kocatepe Camii'nin önündeki saat kulesine tırmandı - Son Dakika
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