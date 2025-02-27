Sultanbeyli'de Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Genel

Sultanbeyli'de Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor

Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan-ı Şerif öncesinde camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yaparak, vatandaşların ibadetlerini rahatça edebilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Camilerde gül suyu ile yapılan temizlik çalışmaları tamamlanıyor.

27.02.2025 18:52
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- Sultanbeyli'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan-ı Şerif öncesinde tüm camilerde detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Cami avlusundan halıların yıkanmasına, şadırvanlardan lavabolara kadar kapsamlı temizlik yapılıyor. Gül suyu dökülen camiler mis kokusuyla Ramazan'a hazırlanıyor.

Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki tüm camilerde kapsamlı temizlik yapıyor. Vatandaşların, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşaması ve ibadetlerini rahatlıkla eda edebilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Camilerden gül kokusu yayılıyor

İlçe genelindeki tüm camileri titizlikle temizlediklerini vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Cami avlusundan halıların yıkanmasına, şadırvan ve lavaboların temizliğinden gül suyuna varıncaya kadar özenli temizlik yapıyoruz. Cami Temizlik Ekiplerimize, genel temizlik işleri personellerimizi de takviye ederek tüm camilerimizde kapsamlı bir temizlik hizmeti sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın, hem Ramazan'ın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşaması hem de ibadetlerini rahatlıkla eda edebilmesi için çalışıyoruz. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultanbeyli'de Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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