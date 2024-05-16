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Tarsus'ta Sokak Hayvanları Çalıştayı düzenlendi

Başkan Boltaç, kürsüye 1 Nisan'da belediye binasında doğan sokak kedisiyle çıktı

MERSİN - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sokak hayvanlarının hakları ve refahı üzerine düzenlenen 1. Sokak Hayvanları Çalıştayı'nda kürsüye 1 Nisan'da belediye binasında doğan ve başkanlık makamında bakılan sokak kedisiyle çıktı. Çalıştayda kediye 'umut' adı verildi.

Tarsus Belediyesi tarafından ilki düzenlenen çalıştayda, alanında uzman konuşmacılar sokak hayvanları üzerine konuşmalar gerçekleştirdi.

Kürsüye 1 Nisan sabahı belediye binasında doğan ve başkanlık makamında bakılan sokak kedisiyle çıkan Başkan Boltaç, "Bugün burada, hayvanlara yönelik toplumsal farkındalığı artırmayı, onların karşılaştıkları zorlukları daha iyi kavrayabilmeyi, haklarını ve imkanlarını daha üst düzeye taşımayı, sokak hayvanları hakkındaki yasal gelişmeleri daha detaylı bir şekilde irdelemeyi ve sonuç olarak hayvan refahı ile ilgili yapılacak olan tartışmaları çözüme ulaştırmak için bir araya geldik. Biz yalnızca Tarsus halkının değil, tüm canlıların da belediye başkanıyız" dedi

"Kısırlaştırma, aşılama gibi önleyici sağlık hizmetlerini genişleteceğiz"

Sokak hayvanları konusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirten Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak, sokak hayvanlarının yaşadığı zorlukları ve karşılaştığı sorunları yakından takip ediyor ve bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Sokak hayvanlarının haklarına saygı duymak, sadece bir insani görev değil, aynı zamanda bir toplumun olgunluğunun ve vicdanının bir göstergesidir. Bu nedenle, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kurum içinde hayvanlara yönelik tesislerin genişleteceğine işaret eden Boltaç, "Yol haritamızı belirleyecek bizlere ışık tutacak çalışmalar yapmak için düzenlediğimiz çalıştay bizler için önem arz ediyor. Sokak hayvanlarının haklarını korumak ve refahlarını artırmak için, Tarsus Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nü daha etkin bir şekilde iyileştireceğimize söz veriyorum. Bu doğrultuda, veteriner hizmetlerini güçlendirecek, sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini düzenli olarak yapacak ve kısırlaştırma, aşılama gibi önleyici sağlık hizmetlerini genişleteceğiz" dedi.

"Sokak hayvanlarına daha iyi bir yaşam sunmayı hedefliyoruz"

Bu alanda çalışan kurumlarla iş birliği yapacaklarının altını çizen Başkan Boltaç, sahiplendirme ve bakım merkezleri gibi tesisleri modernize ederek, sokak hayvanlarına daha iyi bir yaşam sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu merkezlerin, sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayacağını ve onlara sevgi dolu bir ortam sunacağını belirten Boltaç, "Ancak, bu çalışmaları sadece belediyemizle sınırlı tutmuyoruz. Sokak hayvanlarının haklarını ve refahını korumak için diğer kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapacağız. Sokak hayvanları konusunda duyarlılığı artırmak ve toplumun her kesiminde bu bilinci yaymak için el ele vermeye hazırız. Birlikte, dostlarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Boltaç, konuşmasının ardından başkanlık makamında bakılan sokak kedisine katılımcılarla istişare ederek 'umut" adını verdi.