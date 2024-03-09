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Tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin

GETOB Başkanı Deliveli uyardı: "Sahte sitelere dikkat"

MUĞLA - Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli, 2024 turizm sezonu öncesi tatil planı yapacaklara uyarıda bulunarak, sahte site ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekti.

Türkiye'nin ve dünyanın en popüler ve gözde turizm beldelerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesi turizm sezonuna hazırlanırken GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Bazı sahtecilerin internet üzerinden verdikleri reklamlarla cazip turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin web sitelerini kopyalayarak veya isimlerini kullanarak sahte tatil rezervasyonları yaptıkları ve bu yolla tatil planı yapan kişileri dolandırdıkları yönünde duyumlar aldıklarını belirten GETOB Başkanı Deliveli, tatil için sadece güvenli siteler ya da otellerin kendi internet sayfalarından yararlanılmasını önerdi.

"Sahte ve ucuz reklamlara kanmayın"

GETOB Başkanı Deliveli, sahte siteler ve hesaplar ile ilgili yaptığı açıklamasında "Öncelikle şu an hala rezervasyon dönemindeyiz. Erken rezervasyon döneminde satışların yoğun olduğu, indirimlerin devam ettiği, otellerin yoğun satış aldığı bir dönem içerisinde bulunmaktayız ve bu dönemde ne yazık ki bir yandan da dolandırıcıların yoğun çalıştığı bir dönem haline gelmekte. Zaman geçtikçe satış kanalları da gelişiyor ve ne yazık ki yalancılar, dolandırıcılar da bu yeni yöntemleri kullanıyorlar. Gerek cep telefonlarına gönderilen sahte mesajlar, gerek otellerin resmi hesaplarını, web sitelerini kopyalayan sahte siteler, gerekse son zamanlarda sahte sosyal medya hesapları üzerinden paralı reklamlarla tatil tüketicilerine ulaşarak, insanların mağdur edildiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada önemli olan husus şudur. Tatil arayışında olan tatil tüketicilerinin önemle otellerin resmi web siteleri, resmi iletişim kanalları, sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçmeleri, rezervasyon yapmaları veya ulusal ve uluslararası tanınmış acenteler, online siteler veya TURSAB kayıtlı acenteler üzerinden rezervasyonlarını yapmaları gerekmektedir. Sahte hesaplar üzerinden gerçek hesap izlenimi oluşturup birçok dolandırıcılık vakalarına rastlanmaktadır. Belirttiğim gibi tüketicilerin yapması gereken resmi hesaplar üzerinden, otel hesapları üzerinden tatil planlamalarını, rezervasyonlarını yapmaları. Aynı zamanda güvenli bilgisayar üzerin kullandıkları, gelişmiş internet tarayıcıları da sahte siteleri, oltalama atak denilen yöntemleri de tespit edebilmekte, sahte siteleri güvenlik sertifikası olmayan kopya siteleri de uyarmaktadır. Fakat yine tamamen buna güvenmek doğru olmaz. Bilindik ulusal uluslararası acenteler veya resmi siteler her zaman en doğru kaynaktır" ifadelerine yer verdi.

"Kopya siteler mantar gibi çoğaldı, harf oyunlarına dikkat"

Bazı güvenilir sitelerin ve otel adreslerinin de kopyalanarak dolandırıcıların oyunu haline geldiği belirten Başkan Deliveli; "Bu durumları oldukça sık görmekteyiz. Özellikle bu dönemde sezon öncesindeki 2,3 ay içerisinde kopya siteler adeta mantar gibi artıyor. Biz bu siteleri gördüğümüzde ilgili kurumlara bildiriyoruz. Bu siteler kısa sürede erişim engeli alıyor fakat ne yazık ki hemen bir başka isimle bir başka kelime oyunu, harf oyunu, resmi siteye benzeyen bir başka adresle yeniden faaliyete geçmekte. Yani bu adeta bir kedi fare oyunu gibi. Sürekli olarak bunlar tespit ediliyor, erişim engelleniyor, kapatılıyor. Fakat yeniden türemeye başlıyor. Web siteleri kadar tehlikeli olan da sosyal medya hesapları. Buradan paralı reklamlarla sanki o otelin, o işletmenin resmi hesabı gibi paralı reklamlarla tüketiciye ulaşıp sahte telefon numaraları veriyorlar. Genellikle bu numaralar da whois, internet telefon numaraları, internetten alınan numaralar oluyor ve bunların da takibi ve tespiti güç oluyor. Bu numaralar üzerinde de sahte kontroller kurarak misafirden para alıp sahte rezervasyonlar oluşturulduğu tarafımıza bilgisi ulaşmakta" diyerek uyarılarda bulundu.

"Yasal yaptırımlar çok ciddi, emniyet ile işbirliği içindeyiz"

Başkan Mustafa Deliveli, sahte site ve hesapların tespit edildiği durumlar ile alakalı "Tespit edilen bu siteler tabi anında kapatılıyor, erişim engeli uygulanıyor. Fakat bu yöntemle misafirleri, tüketicileri dolandıranlar var. Bu sitelerin erişimi yurt dışından sağlanıyor. Kullandıkları telefon numaraları da yine yurt dışından alınan telefon numaraları olmakta. Yani bu girişimde bulunan kişileri genellikle bulmak, tespit etmek güç. Bu yapılan saldırılar dolandırıcılıklar Türkiye dışarısından olmakta. Fakat ilk olarak yapılan şey sitelerin kapatılması, erişim engeli, telefon numaraları üzerinden kişilere ulaşmak veya bir banka transferi varsa o banka hesabından kaynağa bunları bu girişimde bulunan kişileri tespit etmek üzeri olmaktadır" dedi.

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli konuşmasının devamında "Bu konunun çok ciddi bir şekilde takibi yapılıyor. Biz de derneğimiz olarak sürekli işbirliği içerisindeyiz. Emniyet müdürlükleri ile ve onlarla ortak hazırladığımız bir metin, çalışma, bir sahte hesap site bulunduğu vakit bunun nasıl bildirilmesi gerektiği, ne yapılması gerektiği üzerine tanımlamalar ve bilgilendirme metinleri hazırlayıp bunları üyelerimizle sürekli olarak paylaşmaktayız" şeklinde konuşarak tatil planı yapan kişilerin de anlatılan konulara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.