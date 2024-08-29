Ticaret Bakanlığı'ndan yeni eğitim-öğretim dönemi denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni eğitim-öğretim dönemi denetimi

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerini denetledi. Denetimlerde çocuk sağlığını tehdit eden kimyasal ürünler kontrol edildi ve mevzuata uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

29.08.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni eğitim - öğretim dönemi denetimi; kırtasiye ürünlerini denetlendi

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı, bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerini denetledi. Çocuk sağlığı için yapılan denetimlerde, kullanımı kısıtlanan kimyasal ürünlerin varlığı ve özellikle 3 yaş altı grubundaki çocukların sağlığını tehdit eden Kırtasiye ve tekstil ürünlerinde kontrol edildi. Mevzuata uymayan ihracatçılara ve imalatçılara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Yeni eğitim - öğretim dönemi başlamadan Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünleri başta olmak üzere çocuk sağlığını tehdit edebilecek birçok ürünün denetimlerine başladı. Özellikle imalatçıların ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde denetimler gerçekleştiren bakanlık, ürünlerde kullanımı kısıtlanan Azo Boyar, Kalmiyum, Kurşun, Fitalat gibi kimyasal maddeleri bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla denetledi. Fiziksel denetimlerin de gerçekleştirildiği uygulamada 3 yaş altındaki çocukların sağlıklarını riske etmemek için küçük parça bulundurup bulundurmadığını da kontrol edildi. Testlerin yapıldığı laboratuvarın Genel Müdürü Nida Arslanbay ise testler sonucunda elde edilen sonuçları ticaret bakanlığına iletildiğini, olumsuz sonuç alan ürünlerin ise bakanlık tarafından piyasadan toplanarak, ithalatçı ve imalatçı firmaya idari para cezaları yazıldığını belirtti.

Denetim testlerinin yapıldığı bağımsız laboratuvarın Genel Müdürü Nida Arslanbay, "Ticaret Bakanlığı'nın 'Güvensiz ürüne sıfır tolerans' ilkesiyle 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda gelen numuneler burada test edilmekte. Bakanlığın yetkili denetmenleri ithalatta ve iç piyasadaki ürünlerin kontrolünü yaptıktan sonra güvensiz bulduğu ürünleri mühürlü paketlerle bize iletiyorlar. Bizde 3 aşamada kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kimyasal, fiziksel ve ambalaj kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kimyasal kontrollerde üründe bir kanserojen madde olup olmadığını, fiziksel kontrollerde mekanik sağlamlığını inceliyoruz. Özellikle 3 yaş altı kullanıcılarda bir boğumla riski oluşturup oluşturmadığı kontrol ediliyor. Etiketlerde ise yaş sınırları, güvenlik sertifikalarına dikkat ediyoruz. Tüm bunları Piyasa Gözetimi Denetimi Daire Başkanlığı tedbirlerine uygun olarak test ediyoruz. Sonrasında ise testler sonucunda elde edilen sonuçları ticaret bakanlığına iletiyoruz.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Çocuk, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ticaret Bakanlığı'ndan yeni eğitim-öğretim dönemi denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
00:17 Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 16:37:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan yeni eğitim-öğretim dönemi denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement