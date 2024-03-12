Tır Şoförü Genç, Kız İstemeye Tırıyla Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Tır Şoförü Genç, Kız İstemeye Tırıyla Gitti

Hatay'da yaşayan tır şoförü Beyazıt Yarar, sevdiği kadını ailesinden istemek için tırını gelin arabası gibi süsleyerek gitti. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı kız isteme töreninde gelin adayı Halime Armağan, bu farklı teklife karşı çeşitli tepkiler aldığını belirtti.

12.03.2024 20:34  Güncelleme: 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir garip 'kız isteme' konvoyu: Tır şoförü genç hayalini gerçekleştirdi, kız istemeye tırıyla gitti

HATAY - Hatay'da yaşayan tır şoförü Beyazıt Yarar, kız istemeye gelin arabası gibi süslediği tırıyla gitti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı isteme töreni sonrası gelin adayı Halime Armağan, "Seni tırla istemeye geldilerse beni uçakla gelip istesinler diyenler de oldu" dedi.

Hatay'ın Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan tır şoförü Beyazıt Yayar, 2 yıl önce akrabasının düğününde gördüğü Halime Armağan'a gönül verdi. Yaklaşık 2 yıl süren görüşmeler sonrası çift evlilik yolunda ilk adımı atmaya karar verdi. Alışılmışın dışında bir şekilde kız istemeye giden genç adam, sevdiği kadını ailesinden istemeye gelin arabası gibi süslediği tırıyla gitti. Tırla alışılmışın dışında gerçekleşen kız isteme töreninde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Hayalini gerçekleştiren tır şoför Yayar, şimdiyse Armağan ile gerçekleştireceği mutlu günlerin hayaliyle yaşıyor.

"Tır ile kız istemek beni hayalimdi"

Tırla kız istemeye giden şoför Yayar, "Tır şoförüyüm, öncelikle benim hayalimdi tır ile kız isteme. Hayalimi gerçekleştirdim. Kendi tırımı süsleyerek kız istemeye geldim. Çevremde çoğunluk olarak çok güzel tepkiler aldım. Biliyorsunuz ki çevremizde birkaç kişiden de kötü yorumlar aldım" dedi.

"Seni tırla istemeye geldilerse beni uçakla gelip istesinler diyenler de oldu"

Damat adayının tırla kız isteme teklifinin en başta kendine garip geldiğini ifade eden Armağan, "Başlangıç olarak ben bunun çok abartılı olduğunu düşünüyordum. En başta istememiştim fakat kendisinin hayali olduğu için içinde kalmasını istemedim. Beğenen de oldu, beğenmeyen de. Seni tırla istemeye geldilerse beni uçakla gelip istesinler diyenler de oldu. Çok beğenen de oldu. Kendimi kısacası herkesten farklı hissettim. O yüzden bu beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Genel, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Tır Şoförü Genç, Kız İstemeye Tırıyla Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP lideri Özel'in
    02 Mar CHP lideri Özel'in "Adayınızı geri çekin" çağrısına Akşener'den sert yanıt: Bıktım, usandım, midem bulanıyor

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde Balıkesir adayını çekmesini isteyen CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Akşener, "Bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor" ifadelerini kullanarak, bu tür taleplerden rahatsız olduğunu belirtti.

  • IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin önemine dikkat çekti
    02 Mar IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin önemine dikkat çekti

    IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesi çabalarının önemine işaret ederek, 'Bir Müslüman olarak, çevreden enerjiye, doğadan hayvan haklarına kadar, sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için hayır namına çalışmalıyız.' dedi. Ergün, 'Azınlık Toplumu Olarak Müslümanca Yaşam' başlığıyla düzenlenen konferansta, temsil açısından Müslümanca yaşamanın önemine vurgu yaptı.

  • Samsun'un Bafra ilçesinde ortak trafik denetimi gerçekleştirildi
    02 Mar Samsun'un Bafra ilçesinde ortak trafik denetimi gerçekleştirildi

    Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı mevkisinde yapılan denetimde araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf ve belge denetimi yapılan uygulamada 224 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 135 lira ceza uygulanan bir sürücüye aracını muayene yaptırmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yol asayiş uygulamasında 185 kişiye GBT kontrolü yaptı.


20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
12:19 İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 20:44:24. #1.12#
SON DAKİKA: Tır Şoförü Genç, Kız İstemeye Tırıyla Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement