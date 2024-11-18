Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz, Akçadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle...

18.11.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz, Akçadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir tırın çarpması sonucu şehit olan 35 yaşındaki polis memuru Lütfü Beykoz, Akçadağ ilçesinin Örüşkü Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Ali Kara Hazretleri Mescidi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına şehidin babası Hacı Beykoz ile annesi Sakine Beykoz ve yakınları, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Vali Vekili Sedat Özdemir, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazı öncesinde helallik alarak dua etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Beykoz'un naaşı mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Kazaya müdahale ederken şehit oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 17 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında A.Ç. yönetimindeki 02 EC 806 plakalı tır çekicisi, Malatya- Adıyaman kara yolunda, bir başka trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Lütfü Beykoz ile polis memuru M.H.T.'ye çarptı. Kazada Lütfü Beykoz şehit olurken diğer polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğanşehir, Güvenlik, Akçadağ, Malatya, Beykoz, trafik, Genel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Genel Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:24:00. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.