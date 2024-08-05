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Türk hacılar Mekke'deki Katar Cami'nin açılmasını istiyor

- Her yıl mübarek beldeyi ziyaret eden 300 bin Türk hacı ve umreci adayının bulunduğu Azize'ye bölgesindeki büyük Katar camisi 6 yıldır kapalı tutuluyor

MEKKE Türk hacı adaylarının hac ve umre ziyareti için Mekke'i Mükerreme'ye geldiklerinde günlerce ikamet ettikleri Aziziye Bölgesindeki Katar Cami'nin 5 vakit ibadete açılması isteniyor.

Katar Devleti tarafından 10 yıl önce çok büyük masraflarla Kabe'i Muazzamaya 3 kilometre mesafedeki Aziziye Bölgesinin başlangıç noktasında yaptırılan, 3 bin kişilik cami, 6 yılı aşkın süredir çeşitli bahanelerle Suudi Arabistan yetkilileri tarafından ibadete açılmıyor.

Türkiye'den gelen hacı adayları ve umre ziyaretçilerinin büyük bir kısmının günlerce konakladığı bölgedeki büyük caminin ibadete açılması, şehrin trafiğinin sıkışık olduğu zamanlarda büyük hizmet verecek.

Türkiye'den bu sene hac ibadeti için Aziziye bölgesine gelen ve 20 günden fazla bölgede konaklayan Bursalı hacılardan Fikret Kocaman, mimarisi, büyük bahçesi, otopark ve kütüphanesi ile bir külliye havasındaki Katar Mescidi'nin hac günlerinde kapalı tutulmasına anlam veremediğini söyledi. Bölge'nin Arafat vakfesinden önceki 3 gün ve şeytan taşlama mühleti olan 3 gün içerisinde dolup taşacağını belirterek, "Biz hacı adayları, Arafat'a çıkacağımız Cuma günü, Kabe'de namazımızı kılamadık. Oysaki Katar Camisi açık olsaydı, bütün Aziziye mıntıkasındaki hacı adaylarımız burada rahatlıkla Cuma namazını eda edebileceklerdi. Türkiye'den Diyanet İşleri yetkililerimize sorduğumuzda bu caminin aktif tutulması için her türlü personel ve maddi desteği Türkiye Diyaneti olarak vererek, ibadete açık tutmaya hazır olduklarını söylediler. Bu bilgiyi Suudi yetkililere de aktardıklarını belirtiyorlar. Türk hacı adayları ve umrecisi 300 bine yakın vatandaşımız, yıl boyunca bu bölgede ikamet ediyor. Etrafımızda Irak, Endonezya, Türk Cumhuriyetler'den de çok sayıda hacı adayları bulunuyor. Bu caminin ibadete açılmasını hacılara hizmet olacağını düşünüyoruz. Hac döneminde Mekke'i Mükerreme'de trafik 6 gün boyunca kilit olduğundan bölgedeki hacı adayları ile cami dolup taşar. Böyle kapalı tutulması İslam Dünyası adına da hoş olmuyor" dedi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin caminin açılmasında hizmeti yerine getirmeyi üstlenmesi halinde, tam zamanlı olarak Mekke'i Mükerreme'deki camide en az 10 personel çalıştırılması gerekiyor.