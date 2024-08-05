Türk hacılar Mekke'deki Katar Cami'nin açılmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Türk hacılar Mekke'deki Katar Cami'nin açılmasını istiyor

Her yıl mübarek beldeyi ziyaret eden 300 bin Türk hacı ve umreci adayının bulunduğu Azize'ye bölgesindeki büyük Katar camisi 6 yıldır kapalı tutuluyor

05.08.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk hacılar Mekke'deki Katar Cami'nin açılmasını istiyor

- Her yıl mübarek beldeyi ziyaret eden 300 bin Türk hacı ve umreci adayının bulunduğu Azize'ye bölgesindeki büyük Katar camisi 6 yıldır kapalı tutuluyor

MEKKE Türk hacı adaylarının hac ve umre ziyareti için Mekke'i Mükerreme'ye geldiklerinde günlerce ikamet ettikleri Aziziye Bölgesindeki Katar Cami'nin 5 vakit ibadete açılması isteniyor.

Katar Devleti tarafından 10 yıl önce çok büyük masraflarla Kabe'i Muazzamaya 3 kilometre mesafedeki Aziziye Bölgesinin başlangıç noktasında yaptırılan, 3 bin kişilik cami, 6 yılı aşkın süredir çeşitli bahanelerle Suudi Arabistan yetkilileri tarafından ibadete açılmıyor.

Türkiye'den gelen hacı adayları ve umre ziyaretçilerinin büyük bir kısmının günlerce konakladığı bölgedeki büyük caminin ibadete açılması, şehrin trafiğinin sıkışık olduğu zamanlarda büyük hizmet verecek.

Türkiye'den bu sene hac ibadeti için Aziziye bölgesine gelen ve 20 günden fazla bölgede konaklayan Bursalı hacılardan Fikret Kocaman, mimarisi, büyük bahçesi, otopark ve kütüphanesi ile bir külliye havasındaki Katar Mescidi'nin hac günlerinde kapalı tutulmasına anlam veremediğini söyledi. Bölge'nin Arafat vakfesinden önceki 3 gün ve şeytan taşlama mühleti olan 3 gün içerisinde dolup taşacağını belirterek, "Biz hacı adayları, Arafat'a çıkacağımız Cuma günü, Kabe'de namazımızı kılamadık. Oysaki Katar Camisi açık olsaydı, bütün Aziziye mıntıkasındaki hacı adaylarımız burada rahatlıkla Cuma namazını eda edebileceklerdi. Türkiye'den Diyanet İşleri yetkililerimize sorduğumuzda bu caminin aktif tutulması için her türlü personel ve maddi desteği Türkiye Diyaneti olarak vererek, ibadete açık tutmaya hazır olduklarını söylediler. Bu bilgiyi Suudi yetkililere de aktardıklarını belirtiyorlar. Türk hacı adayları ve umrecisi 300 bine yakın vatandaşımız, yıl boyunca bu bölgede ikamet ediyor. Etrafımızda Irak, Endonezya, Türk Cumhuriyetler'den de çok sayıda hacı adayları bulunuyor. Bu caminin ibadete açılmasını hacılara hizmet olacağını düşünüyoruz. Hac döneminde Mekke'i Mükerreme'de trafik 6 gün boyunca kilit olduğundan bölgedeki hacı adayları ile cami dolup taşar. Böyle kapalı tutulması İslam Dünyası adına da hoş olmuyor" dedi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin caminin açılmasında hizmeti yerine getirmeyi üstlenmesi halinde, tam zamanlı olarak Mekke'i Mükerreme'deki camide en az 10 personel çalıştırılması gerekiyor.

Kaynak: İHA

Katar, Mekke, Cami, Hac, Genel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türk hacılar Mekke'deki Katar Cami'nin açılmasını istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:02:36. #1.12#
SON DAKİKA: Türk hacılar Mekke'deki Katar Cami'nin açılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement