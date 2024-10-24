TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: "Durmadan devam edeceğiz, bu düşüncede 15 bin arkadaşımız var" - Son Dakika
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TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: "Durmadan devam edeceğiz, bu düşüncede 15 bin arkadaşımız var"

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TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: "Durmadan devam edeceğiz, bu düşüncede 15 bin arkadaşımız var" "Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz" TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz.

24.10.2024 21:16
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TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: "Durmadan devam edeceğiz, bu düşüncede 15 bin arkadaşımız var"

"Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz"

ANKARA - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz. Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz. Durmadan devam edeceğiz, bu düşüncede 15 bin arkadaşımız var" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör örgütü PKK tarafından dün TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırıda yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, yaralıların durumlarının iyi, motivasyonlarının yerinde olduğunu belirterek, "Kısa sürede çalışmaya, üretmeye hazırlar. Terör örgütlerine asla taviz vermeyeceğiz. Hedeflerini yerine getirmelerini engelleyeceğiz. Her zaman devletimizin birliği ve beraberliği için çalışıyoruz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Yaralılarımıza tekrar yüce Rabbimden acil şifalar diyorum" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise şehitlere Allah'tan rahmet Türk milletine ise baş sağlığı dileyerek, "TUSAŞ yerleşkesinde çalışan kardeşlerimizle de bir araya geldik. Gördük ki bütün kardeşlerimizle bugüne kadar olduğundan çok daha yüksek bir azimle, gayretle, kararlılıkla çalışma iradesi var. Allah'ın izniyle bir savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için, tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla 90 binden fazla çalışan yol arkadaşımızla, dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da TUSAŞ'a ziyaret gerçekleştirdiklerini ve personellerle sohbet ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Dün yaralanıp bugün aynı azimle işe gelen teknik ekiplerle çalışma fırsatımız oldu. Yaralı yatağında gazi olmuş teknik personelin azmini, kararlılığını bir defa daha gördük. Bizler için hayatını milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayiine vakfetmiş mühendisler için büyük ilham kaynağı oldular. Milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizi göklerde bağımsız kılmak için çalışma yürütürken böyle saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Ülkemizi göklerde bağımsız kılmaya devam edeceğiz. Bir kez daha böylesine asil ruhlu milletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum. Allah ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz."

"Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız Türkiye için, vatanımızın savunması için kahraman askerimiz gibi, onlar nasıl cephede savaşıyorsa biz de masalarımız başında, tezgahlarımızda çalışarak kahraman ordumuzu destekleyeceğiz. Bu yoldan dönmek gibi bir niyetimiz ve şansımız yok. Tüm arkadaşlarımız işlerinin başında. Olaydan etkilenen arkadaşlarımız izinliler. TUSAŞ'ın tamamı işbaşında. Testlerimiz devam ediyor, durmadan devam edeceğiz. Bu düşüncede olan 15 bin arkadaşımız var" açıklamasında bulundu.

Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan, saldırının ardından 8 yaralının Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydederek, iki hastanın taburcu edildiğini, bir yaralının durumunun kritik bir şekilde takip edildiğini be diğer yaralıların ise kısa sürede taburcu aşamasına geleceğini ifade etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: "Durmadan devam edeceğiz, bu düşüncede 15 bin arkadaşımız var"
Kaynak: İHA

Mehmet Demiroğlu, Yerel Haberler, Güvenlik, Genel, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Genel TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: 'Durmadan devam edeceğiz, bu düşüncede 15 bin arkadaşımız var' - Son Dakika

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