Tuzla Belediyesi Aşevi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği - Son Dakika
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Genel

Tuzla Belediyesi Aşevi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği

Tuzla Belediyesi Aşevinde, her gün 2 öğünlük sıcak yemek hazırlanıyor ve ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

26.04.2024 18:58  Güncelleme: 19:24
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Tuzla Belediyesi Aşevi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği

Tuzla Belediyesi Aşevinden ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere yemek desteği

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her noktada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet amaçlı hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Aşevinde, her gün 2 öğünlük sıcak yemek hazırlanıyor ve belediye personelleri tarafından adreslere teslim ediliyor.

Tuzla Belediyesi Aşevinde, her sabah 5'te başlayan mesai, üç çeşit yemeğin hijyenik ve modern bir mutfakta pişirilmesi ile son buluyor. Yemekler, belirlenen günlük menüye göre, uzman aşçılar tarafından hazırlanıyor. Pişirilen yemekler, sefer taslarına konularak, servise hazır hale getiriliyor.

"Bin porsiyon yemek, kapılarına kadar ulaştırılıyor"

Aşevinde hazırlanan 2 bin 300 sandviç ve meyve suyu Tuzla genelinde 46 okula teslim ediliyor. Yaşlılar Merkezi'ndeki büyükler de aşevi tarafından hazırlanan sıcak yemek servisinden faydalanıyor. Ortalama bin porsiyon yemek, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tuzla Belediyesi Aşevi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği - Son Dakika

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