Üsküdar Belediyesi vektörlerle mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
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Genel

Üsküdar Belediyesi vektörlerle mücadeleye devam ediyor

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde vektörlerle mücadele çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ilaçlarla desteklenen ve konusunda eğitimli personeller tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları hafta içi ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

03.07.2024 16:58
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Üsküdar Belediyesi tarafından vektörlerle mücadele devam ediyor

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde vektörlerle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Üsküdarlıların yaz aylarını daha sağlıklı ve rahat geçirmesi amacıyla yürütülen ilaçlama çalışmalarıyla; sinek, sivrisinek ve pire gibi vektörlere karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ilaçlarla desteklenen ve konusunda eğitimli personeller tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları hafta içi ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Belirtilen günlerde gündüz 08.30 ile 17.00 arasında standart ilaçlama çalışmaları yürütülürken, Üsküdar Belediyesi ekipleri ile İBB ekipleri akşam 17.00 ile 23.30 saatleri arasında arabalarla ilaç sıkarak sivrisinek, uçkuna karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Üsküdar Belediye ekiplerinin mahallelerde haftalık çalışmaları şu şekilde gerçekleştiriyor. Ekipler, Pazartesi günleri; Ahmediye, Valide-i Atik, Bulgurlu, Çengelköy, Aziz Mahmut Hüdayi, Küçük Çamlıca'da, Salı günleri; Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Selimiye, Altunizade, Acıbadem, Bahçelievler'de, Çarşamba günleri; Selami Ali Mahallesi, Ünalan, Selimiye, Murat Reis, İcadiye, Yavuztürk mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Perşembe günleri; Kuzguncuk, Sultantepe, Kısıklı, Ferah, Güzeltepe, Küçüksu'da, Cuma günleri; Küplüce, Kirazlıtepe, Beylerbeyi, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde, Cumartesi günleri ise, Barbaros, Mimar Sinan ve Cumhuriyet mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, İBB ekipleri de akşam saatlerinde olmak üzere, Pazartesi günleri; Küçüksu, Bahçelievler, Sultantepe, Kuzguncuk, Barbaros, Altunizade, Salı günleri; Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Ünalan, Cumhuriyet, Bulgurlu, Çarşamba günleri; Güzeltepe, Kirazlıtepe, Kandilli, Kuleli, İcadiye, Küçük Çamlıca, Acıbadem, Perşembe günleri; Küplüce, Burhaniye, Kısıklı, Selami Ali, Murat Reis, Valide-i Atik, Zeynep Kamil, Cuma günleri; Çengelköy, Ferah, Beylerbeyi, Salacak, Selimiye,Aziz Mahmut Hüdayi, Mimarsinan, Ahmediye Mahallelerinde ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Üsküdar Belediyesi vektörlerle mücadeleye devam ediyor - Son Dakika

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