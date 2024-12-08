Yalova'da Baas Rejimi Kutlaması

Yalova'da rejimin düşüşü Türk ve Suriye bayraklarıyla kutlandı
YALOVA - Yalova'da yaşayan Suriyeli mülteciler, başkent Şam'a muhaliflerin girmesi ve Baas rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı.
Suriye'de muhalif güçlerin Şam'a girmesi ile birlikte Yalova'da yaşayan mülteciler büyük mutluluk yaşadı. Kent merkezinde araçlarıyla turlar atan Suriyeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama yaptı. Ellerinde Türk ve Suriye bayrakları taşıyan grup müzik eşliğinde Şam yönetiminin düşüşünü kutladı.
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