Yelki Güzbel Cafe Açıldı: Yüzde 50 İndirimle Hizmet Verecek - Son Dakika
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Yelki Güzbel Cafe Açıldı: Yüzde 50 İndirimle Hizmet Verecek

Güzelbahçe Belediyesi tarafından Yelki'de açılan Güzbel Cafe, piyasa fiyatlarına göre yüzde 50 indirimle hizmet vereceğini açıkladı. Açılışın ardından düzenlenen etkinlikte, sosyal belediyecilik ve kaliteli hizmet vurgusu yapıldı.

10.11.2024 12:05
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Yelki Güzbel Cafe 'yüzde 50 indirimle' hizmet verecek

Güzelbahçe Belediyesi Yelki'de 'Güzbel Cafe'yi açtı

İZMİR - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın, 100 günlük çalışma lansmanında yakında başlanacak projeler bölümünde bahsettiği Yelki Güzbel Cafe hizmete açıldı. Başkan Günay, "Piyasaya göre yüzde 50 indirimle hizmet vereceğiz" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi bünyesinde bulunan 'Yelki Güzbel Cafe' vatandaşların hizmetine açıldı. Kafenin açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında zeybek ve vals gösterisi yapıldı. Ardından Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve protokolün kurdeleyi kesmesiyle kafenin açılışı gerçekleştirildi.

"Yüzde 50 indirimle hizmet verecek"

Açılışta konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Güzelbahçe'ye aday olduğumuzda sosyal belediyecilik yapacağımızı söylemiştik. İlkini Yalı'da açtık. İkincisi için 100 gün sonra bir kafe açacağımızı söylemiştik. Bu kafemizi de açtık. Burayı 2 ay gibi kısa bir sürede sıfırdan yaptık. Urla, Seferihisar ve Narlıdere'den gelen halkımız var. Burada sosyal belediyecilikle kaliteli, ucuz ürünlerle halkımıza ekonomik şartlarla daha da iyi bir hizmet sağlamak için kafemizi bugün açtık. Piyasaya göre yüzde 50 indirimle hizmet vereceğiz. Güzbel Güzelbahçe'ye ve Yelkililere tekrar hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

İlk açılan kafeye çevre ilçelerden de vatandaşların geldiğini aktaran Başkan Günay, "Şimdi açtığımız Güzbel Cafe de kaliteli ve temiz olduğundan, tüm yarımadadaki halkımız burayı kullanıyor. İnşallah halkımız için sosyal belediyeciliği burada yaşatmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Günay, aynı zamanda sıradaki Güzbel Cafe'nin ise Atatürk Mahallesi'nde açılacağının müjdesini verdi.

Törene, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, geçmiş dönem CHP milletvekilleri, partililer, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yelki Güzbel Cafe Açıldı: Yüzde 50 İndirimle Hizmet Verecek - Son Dakika

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