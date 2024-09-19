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Yüzer Havuz İstanbul Boğazı'nda

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Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan yüzer havuz, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı ve gemi trafiği askıya alındı.

19.09.2024 03:01
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İstanbul Boğazı'ndan geçen yüzer havuz böyle görüntülendi

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan yüzer havuz İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL - Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı. Yüzer havuzun boğazdan geçtiği anlar dron ile havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denilmişti. Rus Bandıralı PD-30 isimli yüzer havuzun, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sürüyor. Boğazdan geçen yüzer havuza, 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik ediyor. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Yüzer Havuz İstanbul Boğazı\'nda
Kaynak: İHA

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