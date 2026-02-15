1 Yaşındaki Bebek Merdivenden Düştü - Son Dakika
1 Yaşındaki Bebek Merdivenden Düştü

1 Yaşındaki Bebek Merdivenden Düştü
15.02.2026 16:02
İnegöl'de 1 yaşındaki Yağız Alp Ü. evdeki merdivenden düşerek ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı villanın merdiveninden düşen 1 yaşındaki Yağız Alp Ü. ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Kent Caddesi'nde site içindeki bir villada meydana geldi. Yeni yürümeye başladığı öğrenilen Yağız Alp Ü., iddiaya göre evdeki merdivenden düştü. Ağır yaralanan Yağız Alp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde kafatasında kırık olduğu belirlenen bebek, ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yağız Alp sedyeyle hastaneye taşınırken babası Uğur Ü., onu öperek sakinleştirmeye çalıştı.

Yağız Alp Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İnegöl, Bebek, Kaza, Son Dakika

