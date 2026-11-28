MİNİBÜSÜN KURTARILMA ANLARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu'da, geldikleri Yedigöller Milli Parkı gezisi sonrası kaybolan ve ekiplerin çalışmasıyla bulunan 10 kız çocuğu ile 3 personeli taşıyan minibüsün saplandığı çamurdan kurtarıldığı anlar, dronla görüntülendi.

Murat KÜÇÜK/BOLU,