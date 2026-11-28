10 kız çocuğu ve 3 personeli taşıyan minibüsün kurtarılma anları dronla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Yedigöller Milli Parkı gezisi sonrası kaybolan 10 kız çocuğu, ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Kız çocukları ve 3 personeli taşıyan minibüsün çamurdan kurtarılma anları dronla kaydedildi.
MİNİBÜSÜN KURTARILMA ANLARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bolu'da, geldikleri Yedigöller Milli Parkı gezisi sonrası kaybolan ve ekiplerin çalışmasıyla bulunan 10 kız çocuğu ile 3 personeli taşıyan minibüsün saplandığı çamurdan kurtarıldığı anlar, dronla görüntülendi.
Murat KÜÇÜK/BOLU,
Kaynak: DHA
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