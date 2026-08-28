10 Suçtan Aranan Hükümlü Yakalandı
Hatay'da jandarma ekipleri, 10 suçtan aranan A.A.G'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 suçtan aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, 6 aydır aranan hükümlünün bulunduğu adresi tespit etti.
Operasyonla yakalanan A.A.G, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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