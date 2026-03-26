10 Ülke, Kuzey Bölgesi Güvenliği İçin Anlaştı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Ülke, Kuzey Bölgesi Güvenliği İçin Anlaştı

26.03.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'daki 10 ülke, Kuzey bölgesinde güvenliği artırmak için mutabakat sağladı ve Ukrayna'yı destekleyeceğini vurguladı.

Avrupa'daki 10 ülkenin liderleri, Arktik, Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi'ne odaklanmak ve bölgeyle ilgili ortak uzmanlığı pekiştirmek için mutabakata vardı.

Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Litvanya, Letonya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere'nin oluşturduğu NATO Ortak Sefer Gücü (JEF) ülkelerinin liderleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenledikleri toplantının ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 10 ülkenin Avrupa'nın güvenlik ve istikrarını korumakta kararlı olduğu belirtilirken, bölgesel güvenlik sınamalarına karşı Ukrayna'ya desteğin, Rusya'ya ise baskının süreceği vurgulandı.

Düşman dronlarının tespit edilmesi ve önlenmesi konusunda daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğuna işaret edilen açıklamada, toplantıya katılan liderlerin Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldığı bilgisi paylaşıldı.

Denizlerdeki ticaret rotalarının korunmasının herkesin çıkarına olduğu kaydedilen açıklamada, liderlerin 3 konuda anlaştığı belirtildi.

Bu konuların başında JEF üyesi ülkelerin Ukrayna'ya desteğinin artarak devam etmesi gerektiği yer aldı.

İkinci sırada Arktik, Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi'ne odaklanmak ve bölgeyle ilgili ortak uzmanlığı pekiştirmek gerektiğine işaret edilirken, üçüncü sırada JEF üyelerinin caydırıcılık ve barış zamanındaki aktivitelerini artırmasına yer verildi.

Açıklamada, JEF üyelerinin yeni tür saldırganlıklar ve müdahalelere karşı en iyi mücadele yöntemlerini paylaşacağının altı çizilirken, "Buna Rusya'nın gölge filosuna karşı yakın işbirliği ve hibrit savaşa karşı yaklaşımımız da dahildir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Ülke, Kuzey Bölgesi Güvenliği İçin Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:24:10. #.0.4#
SON DAKİKA: 10 Ülke, Kuzey Bölgesi Güvenliği İçin Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.