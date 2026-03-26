10 Ülke, Kuzey Bölgesi Güvenliği İçin Anlaştı

Avrupa'daki 10 ülkenin liderleri, Arktik, Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi'ne odaklanmak ve bölgeyle ilgili ortak uzmanlığı pekiştirmek için mutabakata vardı.

Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Litvanya, Letonya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere'nin oluşturduğu NATO Ortak Sefer Gücü (JEF) ülkelerinin liderleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenledikleri toplantının ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 10 ülkenin Avrupa'nın güvenlik ve istikrarını korumakta kararlı olduğu belirtilirken, bölgesel güvenlik sınamalarına karşı Ukrayna'ya desteğin, Rusya'ya ise baskının süreceği vurgulandı.

Düşman dronlarının tespit edilmesi ve önlenmesi konusunda daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğuna işaret edilen açıklamada, toplantıya katılan liderlerin Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldığı bilgisi paylaşıldı.

Denizlerdeki ticaret rotalarının korunmasının herkesin çıkarına olduğu kaydedilen açıklamada, liderlerin 3 konuda anlaştığı belirtildi.

Bu konuların başında JEF üyesi ülkelerin Ukrayna'ya desteğinin artarak devam etmesi gerektiği yer aldı.

İkinci sırada Arktik, Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi'ne odaklanmak ve bölgeyle ilgili ortak uzmanlığı pekiştirmek gerektiğine işaret edilirken, üçüncü sırada JEF üyelerinin caydırıcılık ve barış zamanındaki aktivitelerini artırmasına yer verildi.

Açıklamada, JEF üyelerinin yeni tür saldırganlıklar ve müdahalelere karşı en iyi mücadele yöntemlerini paylaşacağının altı çizilirken, "Buna Rusya'nın gölge filosuna karşı yakın işbirliği ve hibrit savaşa karşı yaklaşımımız da dahildir." ifadesi kullanıldı.