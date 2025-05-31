10. Yargı Paketi Tartışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

10. Yargı Paketi Tartışmaları Sürüyor

31.05.2025 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu'nda 10. Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken muhalefet, reform olmadığını belirtti.

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, cezaevindeki mahkumların kendilerini yoğun biçimde telefonla arayarak Adalet Komisyonu'nun canlı yayında verilmesini talep ettiklerini aktardı. 10. Yargı Paketi teklifinin bir reform olmadığını belirten İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Sayın Cumhurbaşkanı dahi bazı koşullarında adalet herkes için mağduriyetleri gidermek için çalışıyoruz diye dolaylı bir şekilde beklentiyi besleyen söylemlerde bulundu. Tüm bu açıklamalarda binlerce insanın umutları yeşertildi. Ancak sonuçta bu insanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğratıldı. Özetle umut pompalayan bizzat iktidarın kendisi oldu" diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu'nda 30 Maddeden oluşan 10 farklı kanunda değişiklik öngören kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

Olgun: Siz halkın vekillerini sadece el kaldıran bir makineye indirgediniz

İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, 10. Yargı Paketi teklifinin bir reform olmadığını belirterek "Eski yanlışların yeni kırıklarla yeni vaatlerle cilalanmasından başka bir şey değil. Bu 30 maddeyi tartışmak için milletin temsilcilerine ne kadar süre tanıyorsunuz? Sadece iki gün. 30 maddeyi sayfalarca gerekçeleri, ilgili kanunlarla bağlantılarını toplumsal etkilerini, uygulamada yaratacağı sonuçlarını konuşmadan, tartışmadan oldu bittiyle yasalaştırmak istiyorsunuz" diye konuştu. Bunun Meclis çalışması olmadığını sadece bir dayatma olduğunu söyleyen Olgun, "Siz halkın vekillerini sadece el kaldıran bir makineye indirgediniz" dedi.

"Umut pompalayan bizzat iktidarın kendisi oldu"

Olgun, Adalet Bakanlığı'nın halkın adalet beklentisine sırtını döndüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Hukukun temel ilkelerini, hakkaniyeti, eşitlik ilkesini bir kenara bırakmış bir infaz düzenlemesini reform diye pazarlıyor. Covid mağdurlarına dair umutları pompalayan bizzat iktidar mensuplarının kendisiydi. 2023 yılından itibaren Adalet Bakanlığı yetkilileri ve iktidar sözcüleri, kamuoyunda yeni bir infaz paketi hazırladık ve bu düzenlemenin geçmiş dönemde yaşanan adaletsizlikleri özellikle de Covid  mağdurlarını da kapsayacak şekilde iyileştirmeler içerecek diyerek insanları umutlandırdı. Grup başkanvekilleri bu beklentiyi Meclis kürsüsünde dillendirdi. Adalet Bakanlığı bürokratları çeşitli toplantılarda ve basına verdikleri demeçlerde 'eksik kalan düzenlemeleri tamamlayacak yeni bir paket üzerinde çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı dahi bazı koşullarında adalet herkes için mağduriyetleri gidermek için çalışıyoruz diye dolaylı bir şekilde beklentiyi besleyen söylemlerde bulundu. Tüm bu açıklamalarda binlerce insanın umutları yeşertildi. Ancak sonuçta bu insanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğratıldı. Özetle umut pompalayan bizzat iktidarın kendisi oldu. Ama o umutlar gerçekçi bir program ve kararlılıkla desteklenmeyince insanların umutlarıyla oynayan bir oyuna dönüştüler."

Uçar: "Cezaevindeki mahpuslar Adalet Komisyonu'nu canlı yayında takip etmek istiyor"

Söz alan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, cezaevindeki mahkumların kendilerini yoğun biçimde telefonla arayarak Adalet Komisyonu'nun canlı yayında verilmesi gerektiğini talep ettiklerini aktardı.

Caydırıcılığın toplum üzerinde tek başına baskı unsuru haline geldiğini gördüklerini söyleyen Uçar, "Bir büyülü kelime bulmuşsunuz. Bu büyülü kelime etrafında dönüp duruyorsunuz. Caydırıcılık bu değildir. Sizin baktığınız noktada değildir. Bir kere bunu görmek lazım. Hukuku caydırıcılık kavramına indirgemekten vazgeçmek lazım. Bireyi ağır cezayla korkutmak, tehdit altında hissettirmek ve bu yolla suçtan vazgeçirmek işte bu aslında tehditle hukuk kurallarına riayet ettirerek hukuk kurallarına istikrarlı ve işlevli hale getirmeyecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

tbmm adalet komisyonu, Hakan Şeref Olgun, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10. Yargı Paketi Tartışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:49:24. #7.13#
SON DAKİKA: 10. Yargı Paketi Tartışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.