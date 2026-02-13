10 Yılda 25 Ton Çöp Biriktirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

10 Yılda 25 Ton Çöp Biriktirdi

13.02.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yalnız yaşayan M.A.'nın evinden 10 yıl boyunca biriktirdiği 25 ton çöp temizlendi.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan M.A.'nın (73) 10 yıl boyunca biriktirdiği çöpler, ekipler tarafından temizlendi. Evden 25 ton çöp çıkarıldı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Yeşil Sokak'ta 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan M.A. psikolojik sorunları nedeniyle 10 sene oyunca evinde çöp biriktirdi. Kokudan rahatsız olan komşuların şikayeti üzerine eve giden ekipler, arkası çöp yığınlarıyla dolu olan kapıya açamayınca M.A'yı pencereden dışarıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen M.A. psikiyatri servisinde tedaviye alındı.

Yakutiye belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde temizlik ekiplerinin çalışma yaptığı evden 25 ton çöp çıkarıldı. Apartmanda oturanlardan Dursun Ali Çelik (70), "10 senedir apartmanımızın bodrum katında oturuyor. Yalnız yaşıyor. Topladığı çöpleri eve yığmış. Biz de durumu belediyeye bildirdik. Ekipler gelip hem adamı götürdü hem de evdeki çöpleri boşalttı. Kaç senedir hiç dışarıya çıkmıyordu. Sadece pencereden kafasını dışarıya uzatıyordu. Psikolojisi çok bozuktu" diye konuştu. Belediye ekipleri 3 gün boyunca süren çöp boşaltma çalışmasının sona ermesinin ardından daireyi ilaçlayarak M.A.'nın yakınlarına teslim edecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erzurum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Yılda 25 Ton Çöp Biriktirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:45:04. #7.11#
SON DAKİKA: 10 Yılda 25 Ton Çöp Biriktirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.