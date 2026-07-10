10 yıldır her cuma şehit kızının mezarında dua eden anne

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın annesi Hikmet Doğanay, 10 yıldır her cuma kızının mezarına giderek dua ediyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan anne Doğanay, acısını unutamadığı kızının "vatan sevgisi" ile gurur duyuyor.

Anne, kızının şehit olmasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yaz kış demeden her cuma mezarını ziyaret ediyor.

Şehit annesi Doğanay, AA muhabirine, ne kadar zaman geçerse geçsin kızlarına olan özlemlerinin hiç dinmediğini söyledi.

Kızlarının anılarıyla ayakta durmaya çalıştığını belirten Doğanay, "Aynı acı duruyor. 'Acılar zamanla geçer' deniliyor ama hiç de geçmiyor. Yara daha çok kanıyor, derinleşti. Özledik, özlemiz var. Buraya gelince biraz rahatlıyorum ama giderken sanki canımı yine burada koyup gidiyorum. Dile kolay 10 yıl oldu. Yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun." dedi.

Doğanay, kızlarının şehit olmasından dolayı gurur duyduklarını ve şehitlik mertebesinin önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok özlüyorum. Cuma günleri mezarına gelirim. Bahçesini sularım, temizliğini yaparım. 'Sen bize gelmiyorsun ama ben sana geliyorum' derim. Yaz kış demeden her hafta cuma günü gelirim, burada dua ederim. Haftada bir gün gelir, dertleşirim. Burada rahat oluyorum. Benim evim burası gibi zaten. Buraya geldiğim zaman ferahlıyorum. Giderken üzülüyorum. Buradan hiç gitmek istemiyorum, burası benim huzur evim. Toprağını, çiçeklerini kokluyorum."

"100 yıl da geçse daha dün gibi"

Anne Doğanay, şehit kızı Kübra'nın hem evladı hem de arkadaşı olduğunu ifade etti.

Kızının şehit olduktan sonra kendisi için hayatın durduğunu anlatan Doğanay, "100 yıl da geçse daha dün gibi. Yani 10 yıl ne zaman geçti, daha 10 gün olmuş gibi. Allah bize dayanma gücü veriyor. Anne olarak özlüyorsun, özlemi var. Dünya sınavı diyorum. Sınavımızdan inşallah Rabb'im bizi şaşırtmasın." diye konuştu.