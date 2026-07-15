15 Temmuz'un 10. yılında müzeye yoğun ilgi - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında müzeye yoğun ilgi

15.07.2026 15:31
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Makamı vatandaşlarla doldu. Ziyaretçiler, şehitler için dua edip müzeyi gezdi, duygusal anlar yaşadı. Çocuklar ve yetişkinler, o geceyi hatırlayarak vatan sevgisini vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na vatandaşlar akın etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlar ziyaret ediyor.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, şehitler için dua ederken, darbe girişimini engellemek için mücadele eden vatandaşlardan kalan eşyaların sergilendiği müzeyi de geziyor.

Müze içinde 15 Temmuz 2016 darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisini izleyen vatandaşlar, zaman zaman duygusal anlar yaşıyor. Müzeyi ziyaret eden çocuklar da içeride sergilenenlere yoğun ilgi gösteriyor.

Ayrıca, vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda şehitler için Kuran-ı Kerim okuduğu görüldü.

Ziyaretçilerden 10 yaşındaki Elifnur Kırmızıoğlu, henüz bebekken 15 Temmuz 2016'da annesinin kucağında köprüdeki direnişte yer aldığını, 15 Temmuz'un vatan ve bayrağa bağlılığın simgesi olduğunu söyledi.

Müzeden çok etkilendiğini ifade eden Kırmızıoğlu, "Bana kalırsa o köprü çok anlamlı bir köprü. Bugün köprüden giderken çok şey hissettim. Ders kitaplarımızda da bunlar var. Ben merak edip daha önce araştırmıştım ancak buraya gelince çok farklı derin bir anlam bıraktı bana. Belgeselini izlediğimde, kitabını okuduğumda da duygularıma hakim olamamıştım." dedi.

"Meydanlar bizim, zindanlar darbecilerin olsun"

Makbule Kuşçu ise müzeyi ilk kez ziyaret ettiğini, atmosferin çok güzel olduğunu ve duygularına hakim olamadığını dile getirdi.

Burada tekrar o anı sanki tekrar yaşıyormuş gibi hissettiğini belirten Kuşçu, "15 Temmuz bizi yıktı, çoğu insanımız gördüğünüz gibi şehit oldu. Eğer başarmış olsalardı çok büyük şeyler olacaktı ama Allah'a çok şükür başaramadılar." diye konuştu.

Karabük'ten gelen İsa Lord ise "15 Temmuz gecesi oğlum 1 yaşındaydı. Ona, köprüde nelerin yaşandığını 10 yıl sonra da göstermek için bu sabah birlikte yeniden yürüdük. Darbecilere, 10 yıl sonra da darbe düşüncesinde olanlara ve ülkemize saldırıda bulunmak isteyenlere karşı gücümüzü bugün bayraklarımızla tekrar gösterdik. Meydanlar bizim, zindanlar darbecilerin olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Saadettin Keskin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 15 Temmuz gecesi köprüde bulunduğunu belirtti.

Hainlerin açtığı ateş sonucu, önünde 3 gencin şehit olduğunu söyleyen Keskin, darbe girişimi sırasında toplumun her kesiminin ortak bir amaç etrafında buluştuğuna işaret etti.

"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler devam ediyor.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Kültür, Güncel, Hakim, Sanat, Son Dakika

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