101 Yaşındaki Hastaya Evde Bakım Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

101 Yaşındaki Hastaya Evde Bakım Ziyareti

101 Yaşındaki Hastaya Evde Bakım Ziyareti
18.02.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te 101 yaşındaki Hamide Allahverdi, evde bakım hizmeti ekibi tarafından ziyaret edildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ve beraberindeki sağlık çalışanları, evde bakım hizmetinden yararlanan 101 yaşındaki hastayı ziyaret ederek kontrollerini yaptı.

Ergene, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Seda Yılmazer ve 4 uzman doktorun yer aldığı ekip, Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşayan 101 yaşındaki Hamide Allahverdi'yi evinde ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Ergene ve beraberindekiler Allahverdi'nin sağlık kontrollerini yaptı.

Ergene, basın mensuplarına, evde sağlık hizmetleri kapsamında il genelinde yaklaşık 3 bin hastaya ulaştıklarını söyledi.

Hastaneye gidemeyen insanlara evlerinde hizmet sunduklarını belirten Ergene, şunları kaydetti:

"Sarıkum yerleşkemizde 1924 doğumlu 101 yaşındaki annemize yerinde poliklinik hizmeti sunuyoruz. Gerontoloğumuz, evde bakım ekibimiz, fizyoterapistimiz ve diyetisyenimizle koordineli şekilde annemize verilen hizmeti yerinde inceleyip bakanlığımızın bu güzel uygulamasına şahit olduk. Annemiz, bahsettiğimiz gibi 101 yaşında ve yaşlılığına bağlı hastalıkları mevcut ama ekibimizle müdahale ettik. Özellikle 75 yaş üstü hastalarımızı geri çevirmeyip randevusuz muayene olmalarına katkı sağlıyoruz."

Hastanın bakımını üstlenen gelini Necla Allahverdi ise "Son dönemde birçok şeyi hatırlamıyor. Yalnızca bazı kişileri tanıyor. Tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 101 Yaşındaki Hastaya Evde Bakım Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:53:43. #7.11#
SON DAKİKA: 101 Yaşındaki Hastaya Evde Bakım Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.