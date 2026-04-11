12. Global Riskler Zirvesi: Belirsizlikten Dayanıklılığa Geçiş

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından düzenlenen 12. Global Riskler Zirvesi, 'Nasıl Yönetiriz? Belirsizlikten Dayanıklılığa' temasıyla İstanbul'da Sabancı Center'da gerçekleştirildi. Zirve, iş dünyası, finans ve akademi çevrelerinden geniş katılımla yapıldı ve açılış konuşmalarını KRYD Başkanı Bora Akdoğanlar ile TÜSİAD Başkanı Ozan Diren yaptı. FERMA Başkanı Philippe Cotelle de konuk konuşmacı olarak yer aldı. Zirvenin sponsorları arasında Axa Sigorta, Aon, Marsh, Bain&Company, BDO ve KPMG bulunurken, programda panellerle yönetim kurullarında risk gündemi, küresel riskler, sigorta çözümleri ve yapay zekâ gibi konular ele alındı.

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın klasik kriz-denge döngüsünden çıktığını ve çok katmanlı belirsizliklerin kalıcı hale geldiğini belirterek, 'Belirsizlik artık yeni normal' dedi. Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti, enerji piyasalarındaki oynaklık ve artan korumacılık eğilimlerinin küresel ekonomiyi yeniden şekillendirdiğini ifade eden Diren, bu sürecin iş dünyası için daha karmaşık bir risk haritası oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, jeopolitiğin ekonomiden ayrı düşünülemeyeceğini söyleyerek, ekonomik güvenlik, tedarik zinciri dayanıklılığı ve veri egemenliği gibi başlıkların stratejik öncelik haline geldiğini ekledi.

Diren, Türkiye'nin üretim kabiliyeti ve stratejik konumuyla yeni dönemde pozitif ayrışma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, 'near-shoring' ve 'friend-shoring' eğilimlerinin önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için Yeşil Mutabakat'a uyum, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanlarında hızlanılması gerektiğine dikkat çekti. Artan maliyet baskısı ve finansmana erişim zorluklarının iş dünyasını daha verimli olmaya zorladığını ifade eden Diren, dijitalleşme, yapay zekâ ve iş gücü becerilerinin geliştirilmesinin kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca, nitelikli iş gücü açığının önemli bir risk alanı olduğunu ve yapısal sorunların ele alınması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda, enflasyonla mücadelenin yalnızca kısa vadeli politikalarla değil, yapısal dönüşümlerle desteklenmesi gerektiğini söyleyen Diren, güçlü yönetişim, şeffaflık ve öngörülebilirliğin önemine dikkat çekti. 'Ortak akıl' vurgusu yaparak, kamu ve özel sektör iş birliğiyle hareket edilmesi halinde Türkiye'nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade etti.