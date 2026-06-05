12. Yargı Paketinde 'IBAN Mağdurları' Tartışması - Son Dakika
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12. Yargı Paketinde 'IBAN Mağdurları' Tartışması

05.06.2026 13:11
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AK Parti, 'IBAN mağdurları' için yargı paketinde düzenleme yapılıp yapılmayacağını inceliyor.

(TBMM) - AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı 12. yargı paketinde, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen, banka hesaplarını başkalarına kullandıran veya kiralayanların, farkında olmadan dolandırıcılık suçuna karışmaları sonucu ceza almalarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalar sürerken, AK Parti'nin konuyla ilgili bir çalışma başlattığı ve bu çalışma sonucuna göre karar verileceği öğrenildi.

Adalet Bakanlığının yanı sıra TBMM'de AK Parti grubunda 12. yargı paketinde yer alacak düzenlemeler ilişkin çalışmalar sürüyor. Pakette hangi düzenlemelere yer verileceği konusu önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Pakette, son aylarda gündeme gelen ve kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak adlandırılanlara yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı konusundaki beklentilere ilişkin AK Parti'nin bir çalışma başlattığı öğrenildi. Banka hesaplarının menfaat amaçlı veya kasıtlı olarak kullandırılıp kullandırılmadığı konusunda mağduriyet durumunda Yargıtay aşamasında bu sorunun zaten çözüldüğüne işaret eden yetkililer, "Çoklu dolandırıcılık, eylemin devamlılığı ve çoklu dolandırıcılık konusunda faile verilen cezalar" açısından bir inceleme yapılmak üzere çalışma başlatıldığını belirtti. Yetkililer, bu çalışmanın düzenleme yapılacağı anlamına gelmediğini, konunun incelendiğini, bu çalışma sonucunda düzenleme yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini ifade etti.

12. yargı paketinde yargı süreçlerinin hızlandırılması ve makul sürelerde yargılanma hakkına ilişkin düzenlemelerin yer alması hedefleniyor. Pakette infazla ilgili düzenlemeler ile "suça sürüklenen çocuklar"  konusunda düzenleme yer almayacağı, suça sürüklenen çocuklar konusunda yarı bir düzenleme düşünüldüğü ifade edildi.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafaka" ile ilgili verdiği kararın ardından bu konuda nasıl bir düzenleme yapılacağı gündeme geldi. AK Partili yetkililer, kararın gerekçesinin beklendiğini ifade ederek, düzenlemenin gelecek yasama yılında yapılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Yargı, Son Dakika

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