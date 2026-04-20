Üye Girişi
Son Dakika Logo

122. Hitit Öğrenci Kongresi Tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik teması işlendi.

Çorum Hitit Üniversitesi tarafından bu yıl 122'ncisi düzenlenen Hitit Öğrenci Kongresi sona erdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kongreye TÜBİTAK öğrenci projelerinin çıktılarını bilim dünyasıyla paylaşmak isteyen lisans öğrencileri ile tez aşaması öncesinde akademik yayın tecrübesi kazanmayı hedefleyen lisansüstü öğrenciler ilgi gösterdi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongrenin farklı disiplinleri bir araya getiren "ortak akıl platformu" olduğunu bildirdi.

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç da bu yıl kongrenin ana temasını "Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlediklerine dikkati çekerek, "Çünkü bugün dünya, sadece teknolojik bir devrimden değil, aynı zamanda varoluşsal bir dönüşümden de geçmektedir. Dijital dönüşümün bu hızını ve gücünü, eğer sürdürülebilirlik ile dizginlemez ve yönlendirmezsek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma borcumuzu ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kongrede Migros İç Anadolu Bölge Müdürü Fatih İlhan, "Perakendecilik Sektöründe Dijitalleşme ve Kariyer" başlıklı sunum yaptı.

Kongrede daha sonra çevrimiçi sunumlara geçildi. Dört gün süren kongrede 53 farklı üniversiteden 315 genç yazar 215 bildiri sundu.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, Güncel, Çorum, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.