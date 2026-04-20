13 Yaşındaki Çocuğa Darbe: 17 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Aziz Duran Parkı'nda 4 Nisan'da, E.E.T'nin (13) darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya ilişkin kimliği tespit edilen A.Ş'yi (17) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
