15 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 140 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 140 Şüpheli Yakalandı

20.02.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde yapılan operasyonlarda 140 şüpheli yakaladı, 80'i tutuklandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 15 ilde 15 farklı suç örgütüne yapılan operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Operasyonun yasa dışı bahis, yasa dışı para transferlerine aracılık etme, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, ruhsatsız silah bulundurma, tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapanlara karşı yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 80'i tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam edilmektedir."

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak'ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ'da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

"Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam etmekte"

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu. Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 140 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:12:10. #7.11#
SON DAKİKA: 15 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 140 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.