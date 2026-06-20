15 Temmuz Derneği\'nden şehit aileleri ve gazilere Boğaz turu

15 Temmuz Derneği, Babalar Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere yönelik Boğaz turu etkinliği düzenledi.

Üsküdar'dan hareket eden gemiye binen şehit aileleri ve gaziler, rehber eşliğinde İstanbul Boğazı'nda bir araya geldi.

Etkinlikte aileler, sohbet ederek hatıralarını paylaşırken, 15 Temmuz gecesine ilişkin duygularını da ifade etti.

Programda konuşan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, şehitlere rahmet dileyerek, Babalar Günü vesilesiyle gaziler ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan şeref duyduğunu söyledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da şehit ailelerinin ve gazilerin millet için taşıdığı değeri dile getirdi.

Turunç, 15 Temmuz gecesinde yaşananların Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Türkiye'nin parçalanması için birçok emperyal ülkenin bir araya gelerek Türkiye'yi parçalama girişiminde sizler anneler, babalar olarak 'Evladım meydana çık.' dediniz. 'Yeter ki vatanımız bölünmesin, malımıza, canımıza, namusumuza el uzatılmasın' diye seve seve çocuklarınızı, eşlerinizi, babalarınızı şehadete gönderdiniz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un 10'uncu yılı kapsamında yapılacak programlara da değinen Turunç, şehit yakınlarını ve gazileri çalışmalara destek olmaya davet etti.

Katılımcıların Babalar Günü'nü de kutlayan Turunç, "Bu gurur sizin gururunuz, bu onur sizin onurunuz çünkü şehitlerin annesi, babası sizlersiniz." dedi.

"15 Temmuz bir ulusun dirilişidir, uyanışıdır"

Etkinliğe katılan 15 Temmuz gazisi İlhan Yılmaz, etkinliğin şehit yakınları ve gaziler için önemli bir buluşma olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit ve yaralıları taşırken vurularak gazi olduğunu söyledi.

Gençlere 15 Temmuz'un anlamını anlatmaya devam ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Türkiye cennet mekan bir yer. Bu vatana, millete sahip çıkmak bence en güzeli. Değerini bilmek lazım." diye konuştu.

Saraçhane'de şehit olan Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk de yaşananları unutmadıklarının altını çizerek, "10 yıl geçti ama daha dün gibi. Gece gündüz hiç aklımızdan çıkmadı. Acı aynı ama şehit olduğu için teselli buluyor, seviniyoruz. Hasret kaldığımız için üzülüyoruz. 15 Temmuz bir ulusun dirilişidir, uyanışıdır. Felaket gözüküyor ama aslında hakkımızda hayırlıdır çünkü bir koca ulus uyandı." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gazisi Mehmet Memiş Sidar ise yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli dersin birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak, o gece meydanlara çıkmalarındaki temel motivasyonun vatan sevgisi olduğunu söyledi.

Program, şehit aileleri ile gazilere çiçek ve hediye takdiminin ardından sona erdi.