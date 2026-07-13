Konya\'da 15 Temmuz\'a dijital tanıklık

Konya'da açılan 15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi, ziyaretçilerine o gece yaşanan darbe girişimine dijital teknolojilerle tanıklık ettirirken, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatıyor.

Konya Valiliği öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Taş Bina Kültür Sanat'ta hazırlanan merkez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Merkezde yer alan 360 derece gösterimler, dijital projeksiyon uygulamaları, kronolojik hafıza alanı, şehitler koridoru ve yapay zeka destekli deneyim alanları, ziyaretçilere 15 Temmuz gecesini farklı yönleriyle yeniden yaşatıyor.

Konya Valisi İbrahim Akın da merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Deneyim alanlarını tek tek gezen Akın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve dijital uygulamaları deneyimledi.

"Şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıklarını burada görme fırsatı bulacaklar"

Ziyaretin ardından Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak bu etkinliklerin tertiplendiğini söyledi.

Ziyarete gelen vatandaşların 15 Temmuz ruhunu yakından hissedebileceğine dikkati çeken Akın, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız, o gece şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıklarını burada görme fırsatı bulacaklar ve demokrasimize sahip çıkma bilincini de burada yeniden tazeleyeceklerdir. Tüm vatandaşlarımızı bu sergiyi ve dijital deneyim merkezimizi ziyaret etmeye, o günleri tekrar hatırlamaya davet ediyorum. Bu, milli birlik ve beraberliğimize, demokrasimize sahip çıkma kültürümüzün de gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacaktır."

Bir daha hiçbir zaman Türk milletinin böyle bir şey yaşamamasını temenni eden Akın, "Vatandaşımız demokrasisine, ülkesine, bayrağına, vatanına, sahip çıkma iradesine her daim sahip olsun. Tekrar bu serginin ve dijital merkezinin hazırlanmasında ve bu hale gelmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.