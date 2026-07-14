İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı

14.07.2026 16:59
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İstanbul Havalimanı'nda, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, Türk milletinin iradesini yansıtan Anadolu Ajansı fotoğrafları yer alıyor ve bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz" fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde düzenlenen sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi karşısında Türk halkının iradesini gösteren Anadolu Ajansının bazı fotoğrafları yer aldı.

Serginin açılış töreninde konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Haktankaçmaz, milletin geleceğini tehdit eden darbe teşebbüsünün unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Haktankaçmaz, "Bizler bu milletin evlatları olarak gerektiğinde canımızı hiçe sayarak 15 Temmuz gecesi bu milletin bütün fertlerinin yaptığı gibi sokağa çıkmasını da biliriz. O gece bu milletin geleceğine kasteden hainler, gerekse onların arkasındaki güçleri kıskandıracak, adeta çılgınlığa çevirecek böyle Türkiye'nin dünyanın göz bebeği eserleri inşa etmesini de biliriz." diye konuştu.

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu ise serginin, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığını hatırlatmayı, gelecek nesillere aktarmayı, yerli ve yabancı misafirlerle buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Kirişçioğlu, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, milletimizin ortak hafızasını diri tutan milli birlik ve beraberlik ruhunu, şuurunu güçlendiren çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

İGA Üst Yönetici (CEO) Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, 15 Temmuz'u "milletin şanlı direniş destanı" olarak niteledi.

Büyükkaytan, "İGA olarak bu destansı direnişin hatırasını yaşatmayı ve milli hafızamızı gelecek nesillere aktarmayı, önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği öncülüğünde düzenlenen sergimiz, bu hafızayı canlı tutma irademizin bir yansımasıdır." şeklinde konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehitleri rahmetle, gazileri hayırla andığını söyleyerek, "Onlara söz veriyoruz, ülkemizi parçalatmayacağız ve bayrağımızı indirtmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Törende konuşan gazi Mehmet Emin Ertaş da 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristlerin Türk milletinin karşısında 40 saatten fazla duramadığını dile getirdi.

İngilizce ve Arapça çevirisi de olan fotoğraf sergisi, bir hafta boyunca yolcuların ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Anadolu Ajansı, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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