15 Temmuz Gazisi Bükecik: FETÖ veya buna benzer örgütlere çocuklarımızı kesinlikle kaptırmayız - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Bükecik: FETÖ veya buna benzer örgütlere çocuklarımızı kesinlikle kaptırmayız

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunan İmam Erdal Bükecik, çocuklarını FETÖ veya buna benzer örgütlere kaptırmayacaklarını belirtti. Bükecik, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken, ayrıca mesleği olan imamlıkta vatan sevgisini de öğrettiklerini vurguladı.

09.07.2024 11:05
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15 Temmuz Gazisi Bükecik: FETÖ veya buna benzer örgütlere çocuklarımızı kesinlikle kaptırmayız

ANKARA - 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen, İmam Erdal Bükecik: "Çocuklarımızı burada devlet eliyle kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz dinimizi öğretiyoruz. FETÖ veya buna benzer örgütlere çocuklarımızı kesinlikle kaptırmayız" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunan Akıncı Üssü'nde uçakların kalkmasına engel olmak üzere giden ve o esnada açılan ateş sonucunda elinden, bacağından ve kalçasından yaralanarak gazi olan İmam Erdal Bükecik, üzerinden 8 yıl geçen hain kalkışma gecesini ve yaşadıklarını anlattı.

Bükecik İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "O gece Kahramankazan halkı ile beraber Akıncı Üssü'ne gittik, uçakların kalkmasına engel olmak için. Orada bir süre sonra ikaz ateşi açıldı. Buna rağmen halk dağılmayınca ise üzerimize ateş açıldı. Sol elimden, bacağımdan ve kalçamdan yaralandım. Kahramankazan Devlet Hastanesinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra hastane yaralılarla dolmaya başlayınca yaralananların bir kısmını Ankara'da ki hastanelere gönderdiler. Beni de Keçiören Eğitim ve Araştırma hastanesine gönderdiler. Orada bir hafta yattım. Ameliyat oldum ve tedavimi gerçekleştirdiler orada" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi darbeye karşı direnirken şehit olan, ağır yaralanan vatandaşları gördüğünü ve çok üzüldüğünü aktaran Bükecik, "Bu kardeşlerimizin Allah katında yüksek bir mertebeye ulaştığını düşünerek kendimizi teselli ettik. Akrabalarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız hepsi bize daha çok değer verdiler 15 Temmuz Gazisi olduğumuz için, bizde halkımızı daha fazla sevmeye başladık" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı FETÖ veya buna benzer örgütlere kaptırmayız"

Mesleğinin imamlık olduğunu aktaran ve buradaki Kur'an kurslarında dini bilgilerin yanında vatan sevgisini öğrettiklerini dile getiren Bükecik, "Diyanet İşleri Başkanlığımız devlete bağlı bir kurum. Çocuklarımızı burada devlet eliyle kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz dinimizi öğretiyoruz. FETÖ veya buna benzer örgütlere çocuklarımızı kesinlikle kaptırmayız. Kaptırmamaya da çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazisi Bükecik: FETÖ veya buna benzer örgütlere çocuklarımızı kesinlikle kaptırmayız - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazisi Bükecik: FETÖ veya buna benzer örgütlere çocuklarımızı kesinlikle kaptırmayız - Son Dakika
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