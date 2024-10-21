15 Temmuz gazisinden FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin "Kanımız yerde kalmadı" değerlendirmesi - Son Dakika
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15 Temmuz gazisinden FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin "Kanımız yerde kalmadı" değerlendirmesi

15 Temmuz gazisinden FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin "Kanımız yerde kalmadı" değerlendirmesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında silahla vurularak yaralanan Safiye Bayat, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı.

21.10.2024 16:22
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında silahla vurularak yaralanan Safiye Bayat, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı. Allah'ın intikamı en güzel olanıdır. Aklımızdaki, o şehitlerimizin kanı ne zaman alınacaktı, sorusuna bugün cevap bulundu." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan gazi Bayat, Gülen'in İslam'la imanla hiçbir alakası olmayan hain terör örgütü elebaşı olduğunu ve ölümle layığını bulduğunu söyledi.

Gülen için hesap zamanı olduğunu belirten Bayat, "Dökülen kanların ve ülkeyi bir kaosa sürüklemenin hesabının zamanı. Geberdiği için mutluyuz. Zaten herkese bir ölüm var, ona da geldi. Ama ne şekilde geldiğini biz kalbimizde hissederek biliyoruz. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. İnsana insansızca müdahale eden muhakkak ki cehennemliktir. Onun yerinin cehennem olduğunu bildiğimiz için kalbimiz de bu konuda müsterih. Onu toprak dahi kabul etmeyecektir." diye konuştu.

Bayat, en çok şehit anneleri, eşleri ve yavruları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Onlar bugünü bekliyordu. Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı. Allah'ın intikamı en güzel olanıdır. Aklımızdaki o şehitlerimizin kanı ne zaman alınacaktı sorusuna bugün cevap bulundu." ifadelerini kullandı.

Gülen'in ölümüyle insanların rahatlayacağını kaydeden Bayat, "Toplum artık daha ferah bakacak. Çünkü bir terör elebaşı yok oldu. Bir mürtet olarak öldü. Cehennemi bol olsun. Ateşi bol olsun. Öcalan'a da sıra gelecek. Allah intikam alanların en hayırlısıdır. İnşallah intikamımızı bizim için Allah alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayat, bu tür olayların yaşanmaması için insanların inancına güzel tutunması gerektiğini belirterek, insanların imanlarına sarıldıkları, birbirlerine kenetlendikleri, iyiyi, güzel ahlakı öğrettikleri ve sevdirdikleri müddetçe güzel günler göreceklerine inandığını dile getirdi.

15 Temmuz şehitlerini rahmet dileyen Bayat, "Şehit yakınları, anneleri, eşleri ve yavruları, bizim için en önemlisi onlardı. Bizden bir miktar kan gitti ama onlardan bir can gitti. Canın yeri hiçbir zaman doldurulamayacak. Ama kanın hükmü bugün yerine geldi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisinden FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin 'Kanımız yerde kalmadı' değerlendirmesi - Son Dakika

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