15 Temmuz İçin \'Son Sefer\' Filmi Gösterildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla TRT yapımı "Son Sefer" filminin gösterimi yapıldı.

Novi Grad Belediyesinin sinema salonunda, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü ve TRT işbirliğiyle gerçekleştirilen film gösterimine çok sayıda kişi katıldı.

Filmde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadele anlatılıyor.

Öte yandan, tarihi Başçarşı'da kurulan dev ekranda ise Türkiye mezunu Boşnak öğrencilerin, darbe gecesine dair yaşadıklarını konu alan belgeselin gösterimi yapıldı.

Başçarşı'daki video ve belgesel gösterimlerine, kente gelen turistler de ilgi gösterdi.