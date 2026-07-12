15 Temmuz Şehidi Mustafa Solak'ın Ailesi: Gurur ve Acıyla 10 Yıl - Son Dakika
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15 Temmuz Şehidi Mustafa Solak'ın Ailesi: Gurur ve Acıyla 10 Yıl

15 Temmuz Şehidi Mustafa Solak\'ın Ailesi: Gurur ve Acıyla 10 Yıl
12.07.2026 11:17
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15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16 bombasıyla şehit olan Mustafa Solak'ın eşi Melek ve oğlu Emre, 10 yıldır hem gurur hem acı yaşıyor. Emre Solak babasının şehadete aşık olduğunu, Melek Solak ise şehit eşi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde sivillerin üzerine atılan bombalar sonucu şehit olan Mustafa Solak'ın eşi ve oğlu, gururu ve acıyı birlikte yaşamaya devam ediyor.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koymak için Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden 45 yaşındaki boya ustası Mustafa Solak, darbecilerin F-16 savaş uçaklarından attığı bomba sonucu şehit düştü.

Aradan geçen 10 yılda eş ve baba hasretiyle yaşamlarını sürdüren Solak'ın eşi Melek Solak ve oğlu Emre Solak, şehadetin verdiği gururla ayakta duruyor.

Emre Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının kendisi için hem bir arkadaş hem de yol gösterici olduğunu söyledi.

Babasının vatansever biri olduğunu anlatan Solak, "Hep şehit olmak isterdi. Hayatı boyunca hep şehadete aşık bir insandı. Mardin'de askerlik yapmış. O kadar PKK terör örgütüyle çatışmışlar ama şehitlik nasip olmamış. 2016'da 15 Temmuz'da şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Solak, 15 Temmuz gecesinin sıradan bir gün gibi başladığını ancak babasının gece 02.00 sıralarında arkadaşından gelen telefonla bir şeylerin yolunda olmadığını fark ederek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için evden çıktığını kaydetti.

Solak, sabah babasını evde göremeyince telefonla aradığını ancak ulaşamadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Amcamı aradım o da geldi. Bütün akrabalar, eş-dost, sevdiklerimiz aramış babamı, açmamış. Biri açmış, 'Yaralı, Devlet Demiryolları??????? Hastanesi'ne gelin.' demiş. Sonra hastaneye gittik. Hastane koridorları hep kan revan içindeydi. Amcam geldi, 'Yeğenim şehitlik güzel bir mertebe, şehit çocuğu olmak daha güzel bir mertebe.' dedi. O an hastanenin bahçesi ateş çukuru oldu bana. Ben babamı kaybettiğimde 18 yaşındaydım ama 40-50 yaşında oldum beyin olarak. Çok büyüdüm. Gururu da var evet, insanın gururlanmaması elde değil."

"Bu vatana sahip çıkmamız gerekiyor"

Şehit Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak da eşini anlatmaya kelimelerin yetmediğini, onun mükemmel bir insan olduğunu belirterek, "Şehitliği çok arzulayan biriydi. Rabbim ona nasip etti, herkese şehitlik nasip olmuyor. Tabii ki 10 yıl geçmesine rağmen acımız hala dünkü gibi. Asla dinmeyecek. Ne zaman ben kara toprağa girersem, o zaman dinecek. Rabbim orada kavuşmayı nasip etsin. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit eşi olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Solak, "İyi ki Rabbim beni şehit eşi olarak seçmiş. Acımız çok ama gururum ondan daha çok. Bu vatan hepimizin. Bu vatana sahip çıkmamız gerekiyor. Benim eşim, 'Ben bugün ölmezsem ne zaman öleceğim.' dedi. Vatana sımsıkı sarılıp hep birlikte olmamız lazım. Devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehidi Mustafa Solak'ın Ailesi: Gurur ve Acıyla 10 Yıl - Son Dakika

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