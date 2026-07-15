15 Temmuz şehitleri Edirnekapı'da anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri Edirnekapı'da anıldı

15.07.2026 11:57
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FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Kur'an tilaveti, dua ve kabirlere karanfil bırakılmasıyla şehitler anıldı. Gaziler duygularını paylaştı, programa Bakan Bolat ve diğer yetkililer katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında şehitler, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen programla anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Anma programına katılan 15 Temmuz gazileri de darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kartal gazisi Levent Gezmiş, şehitleri anmak ve hatıralarını yaşatmak için her yıl şehitliğe geldiklerini, onları unutmayacaklarını, her zaman gelmeye devam edeceklerini söyledi.

15 Temmuz'un, milletin yeniden bir araya gelme ve devletine sahip çıkma iradesini ortaya koyduğu bir gün olduğunu ifade eden Gezmiş, "15 Temmuz, bu milletin bir Kurtuluş Savaşı'dır. Yeniden var olma, yeniden bir arada olma mücadelesinin bir nişanıdır. Millet bilincinin bir kez daha pekiştiği, milletçe el ele verip devletimize nasıl sahip çıkacağımızı tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gündü 15 Temmuz." dedi.

Gezmiş, o gece yaşananların unutulmaması gerektiğini, darbe girişimi için kullanılan "tiyatro" nitelemesinin gazileri ve şehit ailelerini derinden yaraladığını vurguladı.

Gazi Ergin Yapıcı da gazi olmaktan ve ülkesine hizmet etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

15 Temmuz gecesi Harbiye'de TRT binası önünde vurulduğunu, o günü unutamadığını belirten Yapıcı, "Hala oraya gidiyorum. Oradaki anıları, oradaki yeri tekrardan görüyorum. Vurulduğum yeri görüyorum, bakıyorum. Buraya geliyorum, buraya bakıyorum. Diyorum ki 'Orada olacağıma burada olmak istiyorum.'" diye konuştu.

Yaşadıklarını "takdiriilahi" olarak değerlendiren Yapıcı, "Demek ki takdiriilahi, Cenabıallah'ın takdiriymiş ki bize bunu nasip etmiş. Nişanımızı takmış, nişanlamış bizi. Şükürler olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Şehitlikte büyük duygular yaşadığını söyleyen Yapıcı, 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Edirnekapı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri Edirnekapı'da anıldı - Son Dakika

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