15 Temmuz şehitlerinin babası: Evlatlarımı çok seviyorum - Son Dakika
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15 Temmuz şehitlerinin babası: Evlatlarımı çok seviyorum

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası, evlatlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor. Baba Ali Oruç, 15 Temmuz gecesini tekrar anmanın kolay olmadığını belirterek, evlatlarının vatan ve bayrak için canlarını vererek şehitlik makamına ulaştığını söyledi. Şehit düşen ikiz polislerin hikayesi de anlatıldı.

10.07.2024 11:16
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası, evlatlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Ankara'da darbecilerin bombalı saldırısında şehit düşen ikizler, şehadetlerinin 8. yılında anılıyor.

Polis memuru kardeşlerin Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan ailesinin acısı tazeliğini koruyor.

Baba Ali Oruç, AA muhabirine, 15 Temmuz'da yaşananları unutamadıklarını söyledi.

Evlatlarının şehit olduğu darbe girişimini televizyonda gördüklerini anlatan Oruç, "Olayları görünce hemen çocuklarımızı aradık ama ikisine de ulaşamadık. Çocuklarımızın görevde olduğunu bildiğimiz için olayların bu derecede büyük olduğunu düşünemedik ama hainlerin atmış olduğu bombalarda çocuklarım Ahmet ve Mehmet o gece şehit olmuş." dedi.

"O geceyi tekrar anmak elbette kolay değil"

Oruç, 15 Temmuz gecesinin bir türlü bitmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sağı solu arasak da bir türlü çocuklarımızla iletişime geçemedik. O gece her yer kapalı olduğundan dolayı hiçbir yere gidemedik. Sabahı beklemeye başladık. O gece selalar okundu. O selalar Türkiye'nin hüzünlü gecesi oldu. O geceyi yaşamak ve o geceyi tekrar anmak elbette kolay değil. Çok üzücü bir durum. İki evladımı şehit verdim. 'Kolay mı?' derseniz, kolay değil elbet. Evlatlarımı çok seviyorum. Onlar bu vatan, bu bayrak için canlarını vererek şehadet şerbeti içtiler, şehitlik makamına ulaştılar. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Rabbim tüm şehitlerimizin şehadetlerini makbul eylesin."

"Evlatlarımla gurur duyuyorum"

Vatana sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Biz vatan için varız. Bu vatan bizim. Bizler evlatsız yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Seneler de geçse şehitlerimiz unutulmaz. 15 Temmuz geldiğinde acımızın tazeliği devam ediyor. Sanki çocuklarımız çıkıp gelecekmiş gibi o günleri yaşıyoruz. Çocuklarımızı çok özledik. 1-2 yıl değil, tam 8 yıl oldu. Yüreğimizdeki yaralar halen taze. Evlatlarıma görevlerini yaptıkları sırada bu şehitlik nasip oldu. Evlatlarımla gurur duyuyorum. Bu herkese nasip olmaz. Rabbim bana iki evlat verdi. İkisini de vatana feda ettik. Demek ki Cenabıallah bizleri seviyor. Ne mutlu bize."

Şehit düşen ikiz polislerin hikayesi

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Ahmet ve Mehmet Oruç'un tüm eğitim hayatları beraber geçti.

Hayalini kurdukları polis meslek yüksekokuluna giren ikizler, daha sonra helikopter pilotu olmak için kursa kayıt yaptırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Ankara Gölbaşı'ndaki tesislerinde 8 ay eğitim alan Ahmet ve Mehmet Oruç, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında tesislere atılan bombalar sonucu şehit düştü.

Şehit ikizlerin naaşı, Adana Alihocalı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitlerinin babası: Evlatlarımı çok seviyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz şehitlerinin babası: Evlatlarımı çok seviyorum - Son Dakika
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