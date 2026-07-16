Diyanet'ten 15 Temmuz mesajı: 90 bin camide sela okundu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "15 Temmuz gecesi milletimizin birlik ve beraberliğinin sembolü olan selalar, 10. yıl dönümünde ülkemizin 90 bin camisinde yeniden semaya yükseldi. O karanlık gecede, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen minarelerden sela okuyarak aziz milletimizi istiklaline, hukukuna, demokrasisine ve vatanına sahip çıkmaya davet eden fedakar din görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelindeki camilerde gün boyunca mevlid programları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve şehitler için dualar edilmesi ile anma programlarının sonunda saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı olarak selalar okunmasına ilişkin yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi milletimizin birlik ve beraberliğinin sembolü olan selalar, 10. yıl dönümünde ülkemizin 90 bin camisinde yeniden semaya yükseldi. O karanlık gecede, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen minarelerden sela okuyarak aziz milletimizi istiklaline, hukukuna, demokrasisine ve vatanına sahip çıkmaya davet eden fedakar din görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbimizden niyazım, okunan salalar hürmetine devletimizi ve milletimizi her türlü fitne, ihanet ve musibetten muhafaza etmesi, birlik ve beraberliğimizi daim, vatanımızı ilelebet payidar eylemesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Hak milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."