Eyüpsultan'da 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 15 Temmuz sergisi açıldı

Eyüpsultan\'da 15 Temmuz sergisi açıldı
14.07.2026 17:13
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Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen sergide, darbe girişiminde hasar gören araç, fotoğraflar ve şehit çocuklarının resimleri sergilendi. Yetkililer, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü Eyüpsultan Sosyal Hizmet Merkezi himayelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı etkinlikleri kapsamında "İrade Bizim Zafer Bizim 15 Temmuz Açık Hava Sergisi" düzenlendi.

Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen sergide, 15 Temmuz gecesi ilçede yaşanan olayların simgelerinden biri haline gelen ve darbe girişimi sırasında tankın altında kalarak ağır hasar gören araç ile o geceye ilişkin fotoğraflar, şehit çocuklarının hazırladığı resimler ve sanatsal çalışmalar ziyaretçilerle buluşturuldu.

Burada konuşan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, sergilenen aracın 15 Temmuz gecesinden geriye kalan ve unutulmaması gereken en önemli sembollerden biri olduğunu ifade etti.

Aradan geçen 10 yılda şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kıymetli Bakanımızın öncülüğünde biz İstanbul'da her daim yanlarında olmaya, onlarla birlikte olmaya var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Turan, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "'Unutmadık, unutturmayacağız' sloganıyla gençlerimize, tüm farklı ortamlara ve paydaşlarımıza bu duygunun unutulmaması için çok farklı etkinlikler ve çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Gazilerin hatırlanmasının ve şehit ailelerinin yalnız bırakılmamasının önemine dikkati çeken Turan, tüm şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

15 Temmuz Gazisi Ergin Yapıcı da serginin düzenlenmesinde emeği geçen Eyüpsultan Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Yapıcı, "Bayraklar inmesin, ezanlar dinmesin diyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun ki yine bir araya gelebiliyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

İlkokul öğrencisi Miray Ela Koçak'ın da 15 Temmuz şehitlerine ithafen yazdığı şiiri okuduğu programa, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Sergiyle, milletin istiklaline, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmak adına ortaya koyduğu mücadelenin hafızalarda canlı tutulması, 15 Temmuz şehitlerinin rahmet ve minnetle anılması, gazilere duyulan vefa duygusunun güçlendirilmesi ve 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika

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