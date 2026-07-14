15 Temmuz'un Önemi ve Bilim Diplomasisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'un Önemi ve Bilim Diplomasisi

15 Temmuz\'un Önemi ve Bilim Diplomasisi
14.07.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Rektörü, 15 Temmuz darbe girişimini kınayarak dersler çıkarılmalı dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, FETÖ'nün hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi yaşananların hafızalarda taze tutulması gerektiğini belirtti.

Hatipler, Trakya Üniversitesi Senatosunca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Özel Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hain darbe girişimini şiddetle kınadığını söyledi.

Darbe girişiminden gerekli derslerin çıkarılmasının önemli olduğunu ifade eden Hatipler, "15 Temmuz 2016 gecesi olanları hem taze bir hafızada tutmak, hem de olayları Türkiye merkezli olarak bölgesel ve küresel bazda değerlendirmek gerekir." dedi.

Hatipler, Türkiye'nin ayağındaki zincirleri kırıp bir küresel aktör olmaya çalıştığı dönemlerde içeriden ya da dışarıdan hain saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Bunun en canlı örneğinin 15 Temmuz'da yaşandığını vurgulayan Hatipler, "PKK terörünün kontrol altına alınacağı, KCK'nın belinin kırılacağı günlerde enteresan bir şekilde Türkiye hain darbe girişimiyle karşı karşıya geldi. Çok şükür bu darbe girişimini milletimizin sağduyusu ile Türkiye çok büyük zarar görmeden ve onları akamete uğratarak atlatmış oldu. Bu tür organizasyonlar ilk değil. Son olmasını arzu ediyoruz. Bu hain girişimlere karşı bizlere düşen canla başla memleketimiz için, vatanımız için çalışmak, hiçbir şeyden korkmadan, Türkiye için, ülkemiz için, üniversitemizin çalışmak." diye konuştu.

"Trakya Üniversitesi Balkanlar'da bilim diplomasisi yapıyor"

Toplantıda, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav, "15 Temmuz'un 10. Yılında Balkanlar : Tarihten Geleceğe Güvenlik ve Stratejik Vizyon" başlıklı konferans verdi.

Balkanlar'da yaşanan savaşlar, ekonomik sorunlar ve toplumsal dönüşümün, FETÖ'nün bölgedeki yapılanmasına olanak sağladığını belirten Sannav, örgütün eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve burs programları ve kültür merkezleri aracılığıyla Balkanlara inceden ve derinden nüfuz ettiğini ifade etti.

Sannav, FETÖ'nün, Balkanlar'da 40 eğitim kurumu, çok sayıda öğrenci yurdu ve 20 bine yaklaşan öğrenci kapasitesiyle geniş bir eğitim ağı oluşturduğunu, Türkiye'nin darbe girişimi sonrası bu ağı yok etmek için büyük çaba harcadığını dile getirdi.

Türkiye'nin Balkanlar'da güvenlik, eğitim, kalkınma, kültür, insan kaynağı, din hizmetleri ve bilim alanlarını kapsayan bütüncül bir strateji izlediğini vurgulayan Sannav, "Trakya Üniversitesi de Balkan üniversiteleriyle yaptığı akademik ve bilimsel iş birlikleriyle bilim diplomasisi yapmaktadır." dedi.

Program, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tarık Sarıoğlu'nun "Darbelerden Demokratik Direnişe: Türkiye'de Askeri Müdahalelerin Tarihsel Seyri ve 15 Temmuz Kırılması" başlıklı konferansıyla sona erdi.

Toplantıya rektör yardımcıları ve senato üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, 15 Temmuz, Balkanlar, Politika, Güvenlik, Türkiye, Eğitim, Güncel, Bilim, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un Önemi ve Bilim Diplomasisi - Son Dakika

Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:43:17. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un Önemi ve Bilim Diplomasisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.