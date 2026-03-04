15 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
15 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

04.03.2026 09:03
Başiskele'de 15 yıl hapis cezası bulunan M.M. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan M.M. Başiskele ilçesinde yakalandı."

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Başiskele, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

