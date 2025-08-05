15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y.U. (23) yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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