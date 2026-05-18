16 İlde Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığı, 94 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 94'ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait yaklaşık 7 Milyar 60 Milyon TL değerinde 57 adet taşınmaz, 9 adet taşınır ile 235 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."