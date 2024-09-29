174 Şüpheli Tekirdağ'da Yakalandı - Son Dakika
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174 Şüpheli Tekirdağ'da Yakalandı

Tekirdağ'da polis, aranan 174 şüpheliyi hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına aldı.

29.09.2024 17:48
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Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 174 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 174 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel 174 Şüpheli Tekirdağ'da Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 174 Şüpheli Tekirdağ'da Yakalandı - Son Dakika
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