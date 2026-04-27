İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenecek 19. İstanbul Bienali'nin küratörleri açıklandı. 18 Eylül–14 Kasım 2027 arasında gerçekleşecek bienalin küratörlüğünü sanatçı ve küratör LIU Ding ile sanat tarihçisi ve küratör Carol Yinghua LU üstlenecek. İkili, 2007'den bu yana birlikte çalışıyor ve 2024'te 8. Yokohama Trienali'nin sanat direktörlüğünü yaptı.

Küratörler, bienale dair ilk düşüncelerini şöyle ifade etti: '19. İstanbul Bienali, ciddi bir odak değişikliğinin gerekliliğine işaret ediyor. Tepkisel yorumları ve teknolojiye sığınarak gerçeklikten kaçmayı bir kenara bırakıp, sanata ve bireye özgü eylem imkânlarını tanımak ve sahiplenmek istiyoruz.' Bienalin başlığı, kavramsal çerçevesi ve mekânları önümüzdeki aylarda açıklanacak.

LIU Ding, Pekin'de yaşayan sanatçı ve küratör olarak çalışmalarında Çin sanatında öznellik tarihine odaklanıyor. Carol Yinghua Lu ise Pekin'deki Inside-Out Sanat Müzesi'nin direktörü ve Melbourne Üniversitesi'nden sanat tarihi doktorasına sahip. İkili, birçok uluslararası bienal ve sergide yer almış, çeşitli ödüller kazanmıştır.