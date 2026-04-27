Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKSV ve Koç Holding iş birliğiyle düzenlenecek 19. İstanbul Bienali'nin küratörleri LIU Ding ve Carol Yinghua Lu oldu. Bienal, 18 Eylül–14 Kasım 2027 tarihlerinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenecek 19. İstanbul Bienali'nin küratörleri açıklandı. 18 Eylül–14 Kasım 2027 arasında gerçekleşecek bienalin küratörlüğünü sanatçı ve küratör LIU Ding ile sanat tarihçisi ve küratör Carol Yinghua LU üstlenecek. İkili, 2007'den bu yana birlikte çalışıyor ve 2024'te 8. Yokohama Trienali'nin sanat direktörlüğünü yaptı.

Küratörler, bienale dair ilk düşüncelerini şöyle ifade etti: '19. İstanbul Bienali, ciddi bir odak değişikliğinin gerekliliğine işaret ediyor. Tepkisel yorumları ve teknolojiye sığınarak gerçeklikten kaçmayı bir kenara bırakıp, sanata ve bireye özgü eylem imkânlarını tanımak ve sahiplenmek istiyoruz.' Bienalin başlığı, kavramsal çerçevesi ve mekânları önümüzdeki aylarda açıklanacak.

LIU Ding, Pekin'de yaşayan sanatçı ve küratör olarak çalışmalarında Çin sanatında öznellik tarihine odaklanıyor. Carol Yinghua Lu ise Pekin'deki Inside-Out Sanat Müzesi'nin direktörü ve Melbourne Üniversitesi'nden sanat tarihi doktorasına sahip. İkili, birçok uluslararası bienal ve sergide yer almış, çeşitli ödüller kazanmıştır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:20:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.