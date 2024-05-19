19 Mayıs için karlı dağlarda yürüdüler - Son Dakika
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19 Mayıs için karlı dağlarda yürüdüler

19 Mayıs için karlı dağlarda yürüdüler Erzurum'da bir grup doğa sever 19 Mayıs coşkusunu çam ağaçları arasında ve karlı dağlarda yürüyerek yaşadı.

19.05.2024 23:01
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19 Mayıs için karlı dağlarda yürüdüler

ERZURUM - Erzurum'da bir grup doğa sever 19 Mayıs coşkusunu çam ağaçları arasında ve karlı dağlarda yürüyerek yaşadı.

Erzurum Yürüyüş Grubu Oltu Doğaseverler Ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama kapsamında Şenkaya Şirankes mesire alanında toplandı. 41 kişinin katıldığı yürüyüşte en küçük üyesi 20 en yaşlısı 74 yaşındaydı. Ekip masmavi gökyüzü ve pırıl pırıl güneş altında, sarıçam ormanlarının mis kokusu içerisinde muhteşem manzara eşliğinde 16 kilometre yürüdüler.

Yürüyüş ekibi Allahuekber Dağı'nın eteklerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak topluca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladılar. 16 kilometrelik yürüyüş Şirankes Mesire alanında sona erdi. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan burada yürüyüş ekibine ikramda bulundu. Oltu Dağ Severler yürüyüş ekibinden Emre Kızıltan, "Şenkaya ilçesi Allahuekber Dağı eteklerinde 16 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir hava var. Sarıçam ormanları eşliğinde harika bir yürüyüş yaptık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hepimize kutlu olsun" dedi. Yürüyüş ekibinde bulunan Yusuf Yalçın," Ben ekibin en küçüğü olarak 20 yaşındayım. Yürüyüşe katıldım ve çok büyük keyif aldım. Bundan sonrada yürüyüşlerimiz devam edecek teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Ekibin en yaşlısı 74 yaşındaki Yakup Aslan Pirimoğlu ise şöyle konuştu, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yürüyüş yaptık. Çok güzel ortam katılan herkese çok teşekkür ederim"

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, "Misafirlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduk. Anadolu'nun her tarafı misafirperverdir. Bu güzel yürüyüş ekibini Şenkayamızda ağırlamak bizim için onurdur. Şenkayamızın bir özelliği var. Buralar 90 bin şehidin kanıyla sulanmış bir vatan parçasıdır. Yürüyüş ekibinin bir şehit mezarı aramasına gerek yok. Her bir taş şehit mezarıdır. Bu yürüyüşte güzel ilçemizin hem tarih hem de güzel coğrafyamızı paylaştıkları için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

19 Mayıs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs için karlı dağlarda yürüdüler - Son Dakika

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